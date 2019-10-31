HABER

Güngörendeki kardeş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 10:51 | Son Güncelleme

Serpil KIRKESER/İSTANBUL DHA GÜNGÖREN'de 7 ay önce aralarında alacak ve verecek meselesi olan ağabeyi Ergin Has'ı (41) ruhsatsız tabancasıyla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Erdoğan Has'ın (39) ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Serpil KIRKESER/İSTANBUL DHA GÜNGÖREN'de 7 ay önce aralarında alacak ve verecek meselesi olan ağabeyi Ergin Has'ı (41) ruhsatsız tabancasıyla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Erdoğan Has'ın (39) ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Erdoğan Has'a yardım ettiği iddia edilen 2 kişinin de 20'şer yıla kadar hapsi talep edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Güngören'de 15 Nisan 2019'da meydana gelen olay şöyle oldu: Karşılıklı dairelerde oturan ve aralarında kira ve mal paylaşımına dayalı alacak ve verecek meselesinden husumet bulunan Erdoğan Has ile Ergin Has olaydan 4-5 gün önce tartıştı. Gece saat 23.00'te Ergin Has, Erdoğan Has'ın kapısına dayandı ve küfürler etti, kapıyı tekmeleyerek kırdı. Ardından iki öz kardeş arasında kavga çıktı. Olay günü de Yunus Hacıosmanoğlu, Ergin Has'ı aradı ve güvercin besledikleri binanın çatı katının anahtarını almak istediğini söyledi. Ergin Has da Yunus Hacıosmanoğlu'na anahtarı verme maksatlı ganyan bayine çağırdı. Ergin Has saat 16. 00'da Erdoğan Has'ı da arayarak ganyan bayine çağırdı. İki kardeş ganyan bayiinde buluştu, aralarında yine alacak verecek meselelerini konuştu. Yunus Hacıosmanoğlu da önceden buluştuğu Serkan Şahin ile Ergin Has'tan anahtarı aldı, güvercinlere bakmaya gitti. Ergin ve Erdoğan Has kardeşler de metruk binaya güvercinlere bakmaya gitti. Erdoğan Has bina içerisinde kardeşi Ergin Has'ın göğsüne doğru ruhsatsız tabanca ile 3 el ateş ederek öldürdü. Serkan Şahin ve Yunus Hacıosmanoğlu'nun müdahalesiyle Ergin Has'ı bina dışına çıkaran Erdoğan Has, ardından ruhsatsız tabancasıyla polise teslim oldu.

SAVCILIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİNİ İSTEDİ
Adli Tıp Kurumu'nca tanzim edilen otopsi tutanağında maktul Ergin Has'ın vücudundan bir adet mermi çekirdeği çıkarıldı. Savcılık soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede olayın tasarlama olgusuna delalet ettiği, Yunus Hacıosmanoğlu ve Serkan Şahin'in de olaya yardım edenler olarak rol aldıklarını belirtti. İddianamede, şüpheli Erdoğan Has'ın "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapsini talep edildi. Diğer şüpheliler Serkan Şahin ve Yunus Hacıosmanoğlu'nun da 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

PARTNER Hürrem Sultan şimdi de Kleopatra oldu! Hürrem Sultan şimdi de Kleopatra oldu!
Gizlenerek girdiği sanayinin Nezahat Ustası olduGizlenerek girdiği sanayinin Nezahat Ustası oldu
Bitlis’te kış için odunlar hazırBitlis’te kış için odunlar hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! 39 kişinin öldüğü Reina saldırısı davasında flaş gelişme

Reina saldırısı davasında flaş gelişme

Japonya'da Adalet Bakanı Kavai istifa etti

Japonya'da Adalet Bakanı Kavai istifa etti

Köpeğe eziyet görüntüleri tepki çekmişti! Valilik harekete geçti

Tepki çeken görüntüler sonrası flaş gelişme

Eskişehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden 'siren' açıklaması!

Eskişehir'de oturanlar yarına dikkat! Açıklama geldi

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Zonguldak'ta maden işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.