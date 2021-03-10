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  4. Güngören’deki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu

Güngören’deki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu

10.03.2021 09:23 | Son Güncelleme:
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Güngören’de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Güngören’de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken yaşanan anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay geçtiğimiz gün Güngören’de meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kimin kime vurduğu belli olmayan kavgada tekmeler yumruklar havada uçuştu. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmak istese de uzun bir süre başarılı olamadı. Yaşanan kavga güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde bir iş yerinin içerisinden çıkan üç kişi yolda bulunan iki kişinin yanına gidiyor. Bu sırada yolda bulunanlardan biri hemen iş yerinden çıkan kişilere yumrukla vurmaya başlıyor. Diğer grubun da karşılık vermesiyle kavga büyüyor. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran şahısları ayırmaya çalışanlar da başarılı olamıyor.

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