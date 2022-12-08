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Günler ne zaman uzamaya başlıyor? 2022 kış gündönümü ne zaman?

08.12.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayının gelmesiyle 'günlerin ne zaman uzamaya başlayacağı' konusu araştırılmaya başlandı. Gündönümünden sonra uzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede ise kısalmaya başlıyor. Peki günler ne zaman uzamaya başlıyor? 2022 kış gündönümü ne zaman? İşte detaylar...

Günler ne zaman uzamaya başlıyor? 2022 kış gündönümü ne zaman?

Sabah saatlerinin geç aydınlanması nedeniyle 'günler ne zaman uzayacak?' sorusunun yanıtı, arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik geliyor. Bu tarih itibarıyla geceler kısalır ve gündüz süresi uzar. Peki günler ne zaman uzamaya başlıyor? 2022 kış gündönümü ne zaman? İşte detaylar...

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLIYOR?

Kış gündönümü, Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin başlangıcını ifade eder. Dünya'nın, Güneş etrafındaki turunu 365 gün 6 saatte tamamlaması nedeniyle kış gündönümü bazen yıllar 21 Aralık'a, bazen de 22 Aralık'a denk gelir. 21 Aralık'ta Kuzey Kutbu Güneş'ten en uzak noktada olduğu için Kuzey Yarım Küre'de kış başlar.

Günler ne zaman uzamaya başlıyor? 2022 kış gündönümü ne zaman?

Kış gündönümünde, (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Böylece Kuzey yarımkürede günler uzar, güney yarımkürede ise kısalır.

GÜNDÖNÜMÜ NE DEMEK?

Yılda iki defa tekrarlanan gün dönümü, Güneş'in yarımkürelere en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Ufukta güneşin doğma ve batma noktasında o gün güneş "yerinde sabit" duruyormuş hissi verir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin ya da gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir. Kış gündönümünde, güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer.

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