Günler ne zaman uzuyor? 2022 Günler ne zaman uzamaya başlıyor? Kış gün dönümü tarihi!

Kış gündönümü için gerisayım başladı. 'En uzun gece' olarak bilinen kış gündönümü, aralık ayının sonlarının yaklaşmasıyla araştırılmaya başlandı. Peki günler ne zaman uzuyor? 2022 Günler ne zaman uzamaya başlıyor? İşte detaylar...

KIŞ GÜN DÖNÜMÜ NE ZAMAN?

En uzun gece 21 Aralık Çarşamba günü yaşanacak. 21 Aralık'ta güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya (kış gündönümü) güney yarım kürede kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

KIŞ GÜN DÖNÜMÜNDE NELER YAŞANIR?

Bu tarihten aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi Güneş ışınları Güney Yarımkürede Oğlak Dönencesine dik gelir ve aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer.

21 Aralık Kuzey yarım kürede yaşanan olaylar aşağıda verilmiştir. Güney Yarımkürede bu sırada bu dolayların tam tersi yaşanır.

Kuzey Yarımkürede;

Kış mevsimi başlar. En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Türkiye'de saat 12.00'de cisimlerin yıl içerisindeki en uzun gölgesi oluşur. Kuzey Kutup dairesi ile Kuzey kutbu arasındaki enlemlerde gece süresi 24 saatten fazladır. Yengeç dönencesinde saat 12.00'da cisimlerin yıl içindeki en uzun gölgesi oluşur. Bu tarihten sonra geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar.

EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)



