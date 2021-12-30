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Günler ne zaman uzuyor? Günler ne zaman uzamaya başlayacak?

30.12.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların erken saatlerde kararmasından dolayı, ‘’Günler ne zaman uzuyor?’’ sorusu gündeme geldi. Kuzey Yarım Kürede günlerin uzaması durumunda daha uzun günlerin yaşanacağı Türkiye’de kış başlangıcı önemlidir.

Günler ne zaman uzuyor? Günler ne zaman uzamaya başlayacak?

21 Aralık tarihinden itibaren güneş ışınları oğlak dönencesine dik olarak vurur. Bu tarih itibarıyla geceler kısalır, gündüz süreleri uzar. Bu süreç ise 21 Haziran’a kadar sürer.

Bunun dışında günlerin uzamaya başladığı 21 Aralık’ta yaşanan olaylar şöyle olur;

Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir.

Güney Yarımküre’de yaz, Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcıdır.

Üzerinden Oğlak Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya’nın en sıcak yerleridir.

Güney Yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre’de ise en uzun gece yaşanır.

Bu tarihten sonra (21 Aralık) Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi’dir.

Öğlen saat 12.00’de Oğlak Dönencesi’nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

Kuzey Kutup Dairesi’nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi’nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay’da yaşanır.

En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.

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