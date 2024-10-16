Günler önce evlendiler! Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran balayı için bakın nereyi seçti

Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş ve uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı klinik psikolog Emire Cansu Kurtaran İtalya’nın Amalfi kıyısında düzenledikleri sade ve özel düğünle nikah masasına oturdu.

Düğüne, çiftin aile ve yakın arkadaşlarından oluşan 60 kişilik bir davetli grubu katıldı.

BALAYI İÇİN ORAYI SEÇTİLER

Düğünden karelerini sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşan ünlü çiftin balayı için Japonya’yı seçtiği öğrenildi.

Reynmen'in ablası düğüne katılamadı. Ünlü şarkıcı "Çok ağladım" diyerek yaşadıklarını anlattı ve eşiyle birlikte ablasına şahane bir sürpriz yaptı.

Reynmen ve Emire Cansu gelinlik ve damatlığını yeniden giyerek ablasının evine gitti. Bu anlarda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.