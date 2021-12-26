Günler sonra ortaya çıktı! Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Camiönü Mahallesi’nde meydana geldi.

YAKINLARI HABER ALINAMAYINCA EVE GİRİLDİ

Bir apartmanın 6. katında oturan 68 yaşındaki Adem Özdemir ve 57 yaşındaki eşi Nebahat Özdemir’den haber alamayan yakınları polise bildirdi. Oturdukları daireye çıkarak çilingir ile kapıyı açan güvenlik güçleri, çifti evinin oturma odasında hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü.

ÖNCE CİNAYET, SONRA İNTİHAR

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede öldükleri anlaşılan çiftin tabanca ile vurulduğu tespit edildi. Olayın üzerinden birkaç gün geçtiği belirlendi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen bulgulara göre Adem Özdemir’in eşi Nebahat Özdemir’i öldürdükten sonra intihar ettiğinin düşünüldüğü öğrenildi. Öte yandan, mutfakta ocakta bulunan tencerenin de yandığı ve şans eseri yangın çıkmadığı belirtildi.

Çiftin cenazeleri olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA/AA)



