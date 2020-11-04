Günler süren yolculuk başladı! Dönüyorlar

Sıcak havalardan etkilenmemek, hayvanlardan daha yüksek verim sağlayıp, tereyağı ve peynir yapmak için yeşil meraların bulunduğu Toros Dağları'nın zirvelerine, Akseki’nin yaylalarına Nisan ve Mayıs aylarında çıkan Yörükler, havaların soğumasıyla dönüş hazırlığına girişti. Eskiden at ve develerle yapılan yolculuklar günümüzde kamyon ve diğer motorlu taşıtlar yardımıyla yapılırken binlerce koyun ise çobanlar nezaretinde günler süre yolculukla köylerine dönüyor.

'KIŞLIK HAZIRLIĞIMIZI TAMAMLADIK'

Yörüklerden Duran Topaça (68), hayvancılık mesleğinin atalarından kaldığını söyledi. Havaların serinlemeye başlamasıyla da yüksek yerlerde sıcaklığın daha da düştüğünden bahseden Topaça, şöyle konuştu:

"Manavgat ilçesi Gebece köyünde yaşıyoruz. Havaların ısınmasıyla yaz ayında göç ederek Akseki'nin 2 bin 200 rakımlı Göktepe ve bin 800 metre rakımlı Yarpuz Kaklıktaş yaylalarındaki obalarına yerleşiyoruz. Hayvanlarımız her yıl yaylaya çıkarmak zorunda.Mayıs ayı sonlarında, hayvanlarımızla beraber Akseki'nin Yarpuz Mahallesi yakınlarındaki Kaklıktaş Yaylası'na çıkıyoruz. Eylül ayı sonunda, kasım ayı başlarında ise tekrar köyümüze dönüyoruz."