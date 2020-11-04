HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Günler süren yolculuk başladı! Dönüyorlar

Günler süren yolculuk başladı! Dönüyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2020 12:11 | Son Güncelleme

Baharın gelmesiyle birlikte yaylalara çıkan yörükler, kış aylarına yaklaşılmasıyla birlikte dönüş yoluna geçti. Kış hazırlıklarını tamamlayarak köyün yolunu tutan binlerce koyun ve çobanlar, günler sürecek yolculuk sonrası evlerine kavuşacak.

Günler süren yolculuk başladı! Dönüyorlar

Sıcak havalardan etkilenmemek, hayvanlardan daha yüksek verim sağlayıp, tereyağı ve peynir yapmak için yeşil meraların bulunduğu Toros Dağları'nın zirvelerine, Akseki’nin yaylalarına Nisan ve Mayıs aylarında çıkan Yörükler, havaların soğumasıyla dönüş hazırlığına girişti. Eskiden at ve develerle yapılan yolculuklar günümüzde kamyon ve diğer motorlu taşıtlar yardımıyla yapılırken binlerce koyun ise çobanlar nezaretinde günler süre yolculukla köylerine dönüyor.

'KIŞLIK HAZIRLIĞIMIZI TAMAMLADIK'

Yörüklerden Duran Topaça (68), hayvancılık mesleğinin atalarından kaldığını söyledi. Havaların serinlemeye başlamasıyla da yüksek yerlerde sıcaklığın daha da düştüğünden bahseden Topaça, şöyle konuştu:

"Manavgat ilçesi Gebece köyünde yaşıyoruz. Havaların ısınmasıyla yaz ayında göç ederek Akseki'nin 2 bin 200 rakımlı Göktepe ve bin 800 metre rakımlı Yarpuz Kaklıktaş yaylalarındaki obalarına yerleşiyoruz. Hayvanlarımız her yıl yaylaya çıkarmak zorunda.Mayıs ayı sonlarında, hayvanlarımızla beraber Akseki'nin Yarpuz Mahallesi yakınlarındaki Kaklıktaş Yaylası'na çıkıyoruz. Eylül ayı sonunda, kasım ayı başlarında ise tekrar köyümüze dönüyoruz."

AW156985_04

Topaça, keçilerin sütünden yoğurt ve peynir yaptıklarını dile getirerek, bunları yaylaya kadar gelen özel müşterilere sattıklarını belirtti. Ramazan Topaça ise temmuz ayında yaylada keçilerin kırkımını yaptıklarını, kesilen kılları ise dokunması için sattıklarını anlattı.

HER ŞEYE RAĞMEN GÖÇEBE YAŞAMAK ZOR

Yörüklerden Ramazan Topaça ise göçebe bir hayat sürerek geleneklerini yaşattıklarını söyledi. Göçlerin zaman içerisinde teknolojik imkanların da gelişmesiyle değişim gösterdiğini, artık araçların kullanıldığı belirten Topaça, buna rağmen göçebe olmanın zorluklarını yaşadıklarından bahsetti.

AW156985_05

Topaça, geçimlerini sağladıkları küçükbaş hayvanların daha iyi şartlarda beslenmesi için bahar ve yaz aylarında geniş otlaklara ihtiyaçları olduğunu anlatarak, bu nedenle bu dönemi yüksek rakımlı yaylalarda geçirdiklerini vurguladı. Yörüklerden Hasan Topaça, hayvancılığın baba mesleği olduğunu söyledi. Her yıl Akseki'nin Yarpuz Mahallesi yakınlarında bulunan bin 800 metre rakımlı Kalkan Taş yaylasına çıktıklarını anlatan Topaça, Kasım ayının ilk haftasında ise dönüş yolculuklarının başladığını kaydetti.

AW156985_08

Yörükler, gelişen teknolojiye bağlı olarak at ve deve sırtında değil, motorlu araçlarla göç ediyor. Yiyecek, giyecek, yatak ve yorganlarını kamyonet, kamyon, traktör ve otomobil gibi çeşitli araçlarla taşıyan Yörüklerin ana geçim kaynağı olan keçiler ise çobanlar tarafından otlatılarak götürülüyor.

AW156985_15

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
Dört çocuk annesi köpek sürüsü tarafından parçalandı Dört çocuk annesi köpek sürüsü tarafından parçalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
ABD seçimlerinde bahisler Trump’a döndü
ABD seçimlerinde bahisler Trump’a döndü
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
LPG'li araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
LPG'li araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 3 Kasım 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu!
Deprem uyarısı: Eskişehir'de de yerleşimler alüvyon zeminde
Alüvyon zemin uyarısı! 'Olası deprem halinde...'
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 4 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
O ilde ilk kez üretildi! Daha pazara inmeden tarlada satılıyor
O ilde ilk kez üretildi! Daha pazara inmeden tarlada satılıyor
Tam 2 bin yıllık! Kutluca Köprüsü tarihe meydan okuyor
2 bin yıllık köprünün tarihini duyan şaşırmadan edemiyor
Depreme dayanıklı bina 4. boyutla mı olacak? Hüseyin Ergül'den güvenli bina önerisi
Binalarda 4. boyut önerisi: Depreme dayanıklılığı artırıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.