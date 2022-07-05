HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Günlerce konuşulmuştu! Halil Falyalı suikastında flaş detaylar... Annesinin hesabından gönderilmiş

Günlerce konuşulmuştu! Halil Falyalı suikastında flaş detaylar... Annesinin hesabından gönderilmiş

05.07.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 8 Şubat'ta uğradığı silahlı saldırıda şoförü ile birlikte öldürülen Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Günlerce konuşulan suikasta ilişkin Söylemez kardeşler gözaltına alınmıştı. Korkunç olaya ilişkin tamamlanan soruşturmada çarpıcı detaylar yer alırken, kardeşlerden Mustafa Söylemez'in hesabına gelen yüklü miktarda para dikkat çekti...

Günlerce konuşulmuştu! Halil Falyalı suikastında flaş detaylar... Annesinin hesabından gönderilmiş

KKTC'de 8 Şubat'ta şoförü Murat Demirtaş ile birlikte uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin soruşturma tamamlanırken, çarpıcı yeni detaylar da ortaya çıktı. Türkiye'de de çok konuşulan cinayete ilişkin Söylemez kardeşler gözaltına alınırken, Mustafa Söylemez'e gönderilen 350 bin TL dikkat dikkat çekti...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Tetikçi Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi. Söylemez kardeşlerin ayrıca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçunda 12 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheliler Metin Süs, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız'ın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan 46 yıla kadar hapisleri talep edildi.

tjryk

ANNESİNİN HESABINDAN 350 BİN TL

Hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşılırken Sabah'ta yer alan habere göre tetikçilerden Mustafa Söylemez'in Kıbrıs'ta cinayeti işledikten sonraki gün soluğu yanında aldığı Metin Süs'le ilgili önemli detaylar dikkat çekti. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 22 Mart 2022 tarihli raporuna göre, Metin Süs'ün annesi Zeynep Taşoğlu'nun tetikçi Mustafa Söylemez'e 19 Ağustos 2021'de 2 ayrı işlemde toplam 350 bin lira gönderdiği saptandı. Anne ifadesinde, hesabı oğlunun kullandığını söyledi. Savcılık bu para trafiğinin cinayetle irtibatlı olduğu yönünde kuvvetli suç şüphesi barındırdığını vurguladı.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Halil Falyalı suikastında yeni detaylar! Güvenlik olarak işe girip...Türkiye'nin günlerce konuştuğu Halil Falyalı suikastında yeni detaylar! Güvenlik olarak işe girip...

İLK DENEMEDE OLMAYINCA SUİKAST ERTELENMİŞ

İddianamede, "Eylem, 8 Şubat 2022'de gerçekleştirilmiş ise de eldeki tüm somut tespitlere göre aslında aylar öncesinden planlanmış. İlk denemede gerçekleştirilememiş, buna rağmen Falyalı ısrarla takip edilerek cezaevinden çıkmasından sonra yeni bir plan uygulamaya konmuş. Cinayet 8 Şubat'ta gerçekleştirilmiştir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev sahibi kiracısının evini silahla bastı!Ev sahibi kiracısının evini silahla bastı!
Son dakika: ABD'de Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silahlı saldırı! İlk görüntüler geldi, bölge kapatıldıSon dakika: ABD'de Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silahlı saldırı! İlk görüntüler geldi, bölge kapatıldı
Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı!Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatı tavanı

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatı tavanı

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

Şehit yakınlarını isyan ettiren karar! "Eşlerimizin, çocuklarımızın can güvenliği tehlikede değil mi?"

Şehit yakınlarını isyan ettiren karar! "Eşlerimizin, çocuklarımızın can güvenliği tehlikede değil mi?"

Şehidin vasiyeti herkesi duygulandırdı

Şehidin vasiyeti herkesi duygulandırdı

Son dakika: ABD'de Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silahlı saldırı! İlk görüntüler geldi, bölge kapatıldı

Son dakika: ABD'de Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silahlı saldırı! İlk görüntüler geldi, bölge kapatıldı

Askeri uçak, ABD savaş gemisine böyle çakıldı! Görüntüler ortaya çıktı

Askeri uçak, ABD savaş gemisine böyle çakıldı! Görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

Patatesle neler yapabileceğinizi bilmiyorsunuz: Sıra dışı yöntem

Patatesle neler yapabileceğinizi bilmiyorsunuz: Sıra dışı yöntem

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.