Günlerce konuşulmuştu! Halil Falyalı suikastında flaş detaylar... Annesinin hesabından gönderilmiş

KKTC'de 8 Şubat'ta şoförü Murat Demirtaş ile birlikte uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin soruşturma tamamlanırken, çarpıcı yeni detaylar da ortaya çıktı. Türkiye'de de çok konuşulan cinayete ilişkin Söylemez kardeşler gözaltına alınırken, Mustafa Söylemez'e gönderilen 350 bin TL dikkat dikkat çekti...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Tetikçi Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi. Söylemez kardeşlerin ayrıca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçunda 12 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheliler Metin Süs, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız'ın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan 46 yıla kadar hapisleri talep edildi.

ANNESİNİN HESABINDAN 350 BİN TL

Hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşılırken Sabah'ta yer alan habere göre tetikçilerden Mustafa Söylemez'in Kıbrıs'ta cinayeti işledikten sonraki gün soluğu yanında aldığı Metin Süs'le ilgili önemli detaylar dikkat çekti. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 22 Mart 2022 tarihli raporuna göre, Metin Süs'ün annesi Zeynep Taşoğlu'nun tetikçi Mustafa Söylemez'e 19 Ağustos 2021'de 2 ayrı işlemde toplam 350 bin lira gönderdiği saptandı. Anne ifadesinde, hesabı oğlunun kullandığını söyledi. Savcılık bu para trafiğinin cinayetle irtibatlı olduğu yönünde kuvvetli suç şüphesi barındırdığını vurguladı.

İLK DENEMEDE OLMAYINCA SUİKAST ERTELENMİŞ

İddianamede, "Eylem, 8 Şubat 2022'de gerçekleştirilmiş ise de eldeki tüm somut tespitlere göre aslında aylar öncesinden planlanmış. İlk denemede gerçekleştirilememiş, buna rağmen Falyalı ısrarla takip edilerek cezaevinden çıkmasından sonra yeni bir plan uygulamaya konmuş. Cinayet 8 Şubat'ta gerçekleştirilmiştir" denildi.

