Günlerde yapılan 'bat' restoranlara taşındı

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta genellikle kadınların günlerde ikram ettiği "bat" yemeği, geleneği yaşatmak ve geçmişe özlem duyanlara ikram etmek amacıyla artık restoranlarda yerli ve yabancı müşterilere sunuluyor.

Kadınların kendi aralarında yaptıkları günler, toplantılar, arkadaş veya mahalle buluşmalarını restoranlarda yapması ve hazır yemekleri tercih etmesi, bat yemeğinin restoranlara taşınmasını sağladı. Yöreye has bir lezzet olan ve artık kentteki lokanta ve restoranlarda yapılmaya başlanan bat, yerli ve yabancılara da ikram edilerek şehre özgü lezzetin tanıtılması amaçlanıyor. Çocukluğuna dönmek isteyen ya da geçmişi ile özlem gidermek isteyenler restoranlara sipariş vererek bat yaptırıyor.

Kentteki bir restoranın işletme müdürü Ayşe Gür Tokat'ta bat yemeğinin çok çeşitli olduğunu belirterek, "Yeşil mercimekle yapılan, sebzelerle buluşan, ceviz ile servisi yapılan, yaprak ve ev ekmeği ile yenilen bir kültür. Geçmişte, arka planlarda, evlerde, bağ evlerinde misafir ağırlarken ikram edilen bir yemek. Şimdi artık anneler önümüzden gitti, gençler evde çok fazla misafir ağırlamıyor. Ama o lezzetler hala özleniyor ve isteniyor. Biz de böyle bir talep olduğu için her misafirimize bu lezzetleri tattırmak adına mekanımızda, gelen misafirlerimizi bu lezzetlerle buluşturuyoruz" dedi.

'BAT BİZİM DAMAK LEZZETİMİZ, KÜLTÜRÜMÜZ'

Bat yemeğinin bir kültür olduğunu ifade eden Gür, "İstek üzerine, sipariş üzerine bu lezzetler kenarda kalmasın, unutulmasın diye biz de ve bizim gibi birçok kurumda bu lezzetleri misafirlerine tattırıyor. Bizim çocukluğumuzda da bu lezzetler her evde olan bir lezzetti. Evlerde, toplantı günlerinde, misafir ağırlarken mutlak ve mutlaka ikram edilirdi. Çünkü sebzesi bol bir memleketiz, misafir ağırlamayı seven bir memleketiz. Ama şimdi insanlar çekirdek aile oldu, gençlerimiz çalışıyor, büyük aileler bir araya gelemiyor. Onun için bu lezzetler de özleniyor. Özellikle restoranımıza bat yemeye gelen de var. Dışarıda bunu sipariş üzerine eşine, dostuna yaptırma durumunda olan da var. Çünkü bu bizim damak lezzetimiz, kültürümüz. Sadece bir çeşit değil, Tokat'ta yedi sekiz çeşit bat var. Ama en yaygını mercimekli, cevizli olanı" diye konuştu.

Bat içerisindeki malzemelerden de bahsede Gür, "Batın ana malzemesi yeşil mercimek, ama buna ince bulgur, ceviz, salça, domates, soğan ve mevsim yeşillikleri, dereotu, reyhan eşlik ediyor. Tam anlamı ile vitamin deposudur. Tek başına yendiği zaman bile bir öğündür. Yanında Tokat ev ekmeği ve tokat yaprağı olması gerekiyor. Çünkü Tokat yaprağı inceliği ve zarafeti gereği asla mideye dokunmayan, en üst ürünlerden birisidir" dedi.

Bat yemek için restorana gelen Cezvanur Dolar ise "Eskiden çok sık bat yapardık ama artık fazla yapmıyoruz. Çünkü günlerimizi de artık restoranlarda yaptığımız için evlerde buluşma imkanımız çok fazla yok. Arkadaşlarımızla toplanıp buraya bat yemeye geliyoruz. Bugün öyle çıkıp geldim. Çoğunlukla arkadaşlarımızla geliyoruz. Evlerde yapmadığımız için çocuklarla da geliyoruz. Burada yapılan da çocukluğumuzdaki gibi, çok bir fark yok" diye konuştu.

