"Günlerdir açmıyorum" dedi! Mika Raun'dan sütyensiz poz

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun her hareketiyle olay oluyor. Pek çok estetik ameliyatı ve göğüs operasyonu sonrası cinsiyet değiştiren Mika Raun son açıklamasında gözlerden uzak tuttuğu sevgilisini anlatmıştı.

Mika Raun yeni sevgilisini anlatırken "Çok iyi birisi, çok dindar. Beni görünce Ayet-el Kürsi okuyor, nazar duası okuyor. Ama kimse okumamıştı, bu mis gibi namaz filan kılıyor" demişti.

ELLERİYLE GÖĞÜSLERİNİ KAPADI

Mika Raun şimdi de sütyensiz haliyle gündem oldu. "Günlerdir açmıyorum memitoları" diyerek göğüslerinin belli olduğu anları paylaşıp dans eden fenomene "Abartıyorsun" yorumları geldi.

Fenomen daha sonra ise yaptırdığı minicik dövmesini göstermek için elleriyle göğsünü kapatıp poz verdi.



