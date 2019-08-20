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Günlerdir Akdeniz’de bekleyen sığınmacılar son çare denize atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 16:26 | Son Güncelleme

İtalya’nın Lampedusa Adası açığında 19 gündür bekleyen Open Arms yardım gemisinde bulunan sığınmacılar son çare olarak denize atladı.

İtalya’nın Lampedusa Adası açığında 19 gündür bekleyen Open Arms yardım gemisinde bulunan sığınmacılar son çare olarak denize atladı. Lampedusa Adası’na doğru yüzmeye çalışan sığınmacıları sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Libya’dan kurtardığı 107 sığınmacı 19 gündür açık denizde bekleyişe devam eden Open Arms insani yardım gemisinde bulunan sığınmacılar, bekleyişe daha fazla dayanamadı. Open Arms gemisinin mürettebatı, sığınmacıları kontrol edemedikleri için yardım talebinde bulundu. Perşembe gününden bugüne İtalya’nın Lampedusa Adası’nın 800 metre açığında içerisindeki 98 sığınmacı ile bekleyen İspanyol yardım gemisindeki göçmenler son çare olarak denize atladı. Can yelekleri ile denize atlayan ve Lempedusa limanına doğru yüzmeye çalışan sığınmacılara sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

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