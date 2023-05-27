Günlerdir aranan 17 yaşındaki kız, sosyal medyadan tanıştığı gençle başka şehirde ortaya çıktı

Efeler ilçesinde, babası F.U.'dan ayrılan annesi S.A.'nın yanında yaşayan Z.Z.U., geçen 20 Mayıs'ta Koçarlı’nın Yeniköy Mahallesi'ndeki babasının yanına geldi. 4 gün kalan genç kız, öğle saatlerinde annesinin yanına döneceğini söyleyerek, babasının evinden ayrıldı. Ancak genç kızdan bir daha haber alınamadı. Ailesi genç kıza ulaşamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Her yerde aranan genç kız akşam saatlerinde annesini arayarak Kilis’te olduğunu, sağlığının iyi olduğunu söyledi.
Genç kızın sosyal medya üzerinden tanıştığı bir gençle Aydın Otogarı’ndan otobüsle Kilis’e gittiği öğrenildi. Ailesi kızlarına bir an önce eve dönmesini bekliyor. (DHA)