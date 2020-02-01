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Günlerdir aranan kayıp şahıs 12 metre derinliğindeki kuyuda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 11:15 | Son Güncelleme

Sarıyer’de günlerdir kayıp olan bir şahıs 12 metre derinliğindeki kuyuda bulundu.

Sarıyer’de günlerdir kayıp olan bir şahıs 12 metre derinliğindeki kuyuda bulundu. Kuyu düştüğü belirlenen şahıs belediye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, 29 Ocak Perşembe günü Ali Kılınç isimli şahıs evden ayrıldı ve bir daha dönmedi. Kılınç’ın ailesi polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Sarıyer Belediyesi Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekipleri, Kılınç’ı bulmak için Bahçeköy ormanında çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmaları sırasında ekipler bir kuyudan ses geldiğini duydu. Hemen inceleme başlatan ekipler Kılınç’ın 12 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü belirledi. Ekipler kuyuya düşen Kılınç’ı çıkartmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu Kılınç 12 metrelik kuyudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kılınç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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