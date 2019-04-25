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Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 15:26 | Son Güncelleme

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y'nin bulunması için dün gece ara verilen çalışmalar yeniden başladı.

İlçenin Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 4 yaşındaki Furkan Y'nin kaybolmasına ilişkin, Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu doğrultuda jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Furkan Y'nin bulunması için dün ara verilen çalışmalara bugün sabah erken saatlerde tekrar başlandı.
AFAD'a bağlı dalgıçlar önce halatlar ile ardından da botlar yardımıyla Kocasu Çayı'nda küçük çocuğa ait iz bulmaya çalıştı.
Jandarma ekiplerinin köy içinde yaptığı çalışmalara 40 kişilik özel komando birliği de mahalle kırsalında tarama yaparak destek verdi.
Mahallede 9 gündür süren ve jandarmanın cinayet olaylarını aydınlatmakta kullandığı kadavra köpeği 'Pelte' ile arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in de katıldığı çalışmalarda henüz herhangi bir bulgu elde edilemedi. (AA)
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Erzurum Kayıp

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