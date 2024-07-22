Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi... Cansız bedeni Bafa Gölü kenarında bulundu

Didim ilçesi Akbük Mahallesi’nde yaşayan ve günlerdir kayıp olarak her yerde aranan demans hastası 78 yaşındaki Fahri Kıroğlu’ndan kötü haber geldi.

CANSIZ BEDENİ BAFA GÖLÜ KIYISINDA BULUNDU

Kaybolmadan önce son olarak Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu Tesisleri önünde görülen Kıroğlu için arama çalışması başlatılmıştı. Demans hastası olduğu bilinen Kıroğlu için İlçe Jandarma ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar sürerken, Kıroğlu’nun cansız bedeni Bafa gölü kıyısında bulundu. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kıroğlu’nun cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp morguna gönderildi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır