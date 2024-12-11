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  4. Günlerdir aranıyordu! Cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu

Günlerdir aranıyordu! Cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu

11.12.2024 23:08
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Eskişehir'de, 4 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu. AFAD ve AKUT ekipleri 40 yaşındaki şahsın cansız bedenini su altından çıkardı.

Günlerdir aranıyordu! Cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu

Alınan bilgiye göre, 7 Aralık'ta evinden ayrıldıktan sonra Erdal Yıldız'dan (40) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Yıldız'ın son olarak Kırmızıtoprak Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki Porsuk Çayı yakınında bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine Porsuk Çayı'nda polis, AFAD ve AKUT ekiplerince suda arama çalışması başlatıldı.

AA-20241211-36457360-36457359-ESKISEHIRDE_KAYIP_OLARAK_ARANAN_KISI_PORSUK_CAYINDA_OLU_BULUNDU

AFAD DALGIÇLARI BULDU

Arama çalışmalarının 4'üncü gününde Erdal Yıldız'ın cansız bedeni, AFAD dalgıçları tarafından su altında bulundu. AKUT ekipleri de Yıldız'ın cesedinin bulunduğu yerde çıkarılmasına destek verdi.

Erdal Yıldız'ın cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir porsuk çayı
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