Günlerdir aranıyorlardı! Uludağ'da kayıp dağcıların cansız bedenlerinin nasıl bulunduğu ortaya çıktı

Hava şartlarının el vermesiyle Uludağ Dağcılık Kulubü Kurucu Üyesi İsmet Şentürk, İstanbul'dan gelen 5 kişilik özel kanyon ekibiyle sabah saatlerinde 2. Oteller Bölgesi'nden kayıp amatör dağcıların bulunduğu tahmin edilen Küreklidere şelalesi bölgesinde arama çalışması başlattı.

Dalgıç kıyafetli ekipler, sarp kayalıklar ve tehlikeli vadilerle dolu Küreklidere Kanyonu'na iplerle indiler. Burada ilk kez suyun içerisinde arama faaliyeti başlatıldı. Hava şartlarının el vermesiyle balık adamlar kanyonun içinde harita mühendisi Efe Sarp ve hemen yakınında da uçak mühendisi Mert Alpaslan'ın cansız bedenlerini buldu.

Arama kurtarma ekiplerine katılan Uludağ Dağcılık Kulubü Kurucu Üyesi İsmet Şentürk, cenazelerin batonların bulunduğu noktaya yakın bir yerde olduğunu belirterek, "Arazi çok sarp, bugüne kadar bütün zorluk bundan kaynaklanıyor. Çok sarp bir bölge, iki gün önce yaptığımız arama çalışması için plan yaptık.

İstanbul'dan kanyon tim ekibinden 5 arkadaşımız bize destek verdiler. Birlikte 6 kişi olduk. Daha önceden kararlaştırdığımız alanda su taraması yapmaya karar verdik. Su taraması sonucunda sarp bölgede maalesef kaybolan iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştık. Birisi su kenarındaydı. Muhtemelen ikisi de donarak ölmüşler. Çok üzücü bir olay. Ailelerine sabır diliyoruz. Milletimiz için de herkesin bu olaydan bir ders çıkarmasını arzu ediyoruz" dedi.