“Günlerdir boynunda kavanoz parçası ile yaşayan kedi kurtarıldı” başlıklı haberimiz kaynağından iptal edilmiştir

29.07.2019\u2019da Hatay mahreciyle servis etti\u011fimiz \u201cG\u00fcnlerdir boynunda kavanoz par\u00e7as\u0131 ile ya\u015fayan kedi kurtar\u0131ld\u0131\u201d ba\u015fl\u0131kl\u0131 haberimiz kayna\u011f\u0131ndan iptal edilmi\u015ftir. Abonelerimizin bilgisine arz ederiz.Yard\u0131m i\u00e7in \u0131rma\u011fa ko\u015ftular, o manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fok oldularSansar\u0131n karayemi\u015f keyfi(\u00d6zel) Hayatlar\u0131n\u0131 adeta Kazda\u011flar\u0131\u2019ndaki \u00e7e\u015fmeye vakfettiler
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