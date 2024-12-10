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Günlerdir firariydi! Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.12.2024 11:56
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Son dönemde kızıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Deniz Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tehdit ve hakaret suçundan soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmişti. Günlerdir firari olan Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Günlerdir firariydi! Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakaret, tehdit suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında eski manken Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle Akkaya hakkında gözaltı kararı verilmiş ancak ünlü isim günlerdir gözaltına alınamamıştı.

Firari durumda olan Deniz Akkaya için yakalama kararı çıkartıldı.

kızı

NE OLMUŞTU?

Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin tarafından darp edilip balkonuna kilitlendiğini öne sürmüştü. Devlet korumasına alınan Önbilgin ise annesinin termosla kendisine vurduğunu söylemişti. Bu ifadelerin ardından Akkaya hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Süreç hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam eden Deniz Akkaya, son olarak kızının kasasını soyduğunu dile getirmişti.

Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya
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