Günlerdir firariydi! Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakaret, tehdit suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında eski manken Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle Akkaya hakkında gözaltı kararı verilmiş ancak ünlü isim günlerdir gözaltına alınamamıştı.

Firari durumda olan Deniz Akkaya için yakalama kararı çıkartıldı.

NE OLMUŞTU?

Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin tarafından darp edilip balkonuna kilitlendiğini öne sürmüştü. Devlet korumasına alınan Önbilgin ise annesinin termosla kendisine vurduğunu söylemişti. Bu ifadelerin ardından Akkaya hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Süreç hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam eden Deniz Akkaya, son olarak kızının kasasını soyduğunu dile getirmişti.