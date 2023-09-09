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  4. Günlerdir haber alınamıyor! Keşan'da kayıp olan öğretim görevlisi her yerde aranıyor

Günlerdir haber alınamıyor! Keşan'da kayıp olan öğretim görevlisi her yerde aranıyor

09.09.2023 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Keşan ilçesindeki evinden 4 gün önce çıkan Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi Gökcan Tazeler'den bir daha haber alınamadı. Tazeler'i arama çalışmaları ise en son görüldüğü Yeni Mahalle'deki Radyolink mevkiinde devam etti.

Günlerdir haber alınamıyor! Keşan'da kayıp olan öğretim görevlisi her yerde aranıyor

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki evinden 6 Eylül 2023 tarihinde çıkan evli ve 1 çocuk babası Gökcan Tazeler'den haber alamayan ailesi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ve AFAD'dan yardım istedi.

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ÇOK SAYIDA EKİP ARIYOR

Başvuru üzerine, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD Edirne İl Müdürlüğü, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği ve gönüllüler, çevrede arama çalışmalarına başladı.
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Zaman zaman arama kurtarma köpeğinin de destek verdiği arama çalışmaları, Tazeler'in en son görüldüğü Yeni Mahalle'deki Radyolink mevkiinde devam etti.

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Ormanlık alanda gruplar halinde Gökcan Tazeler'den bir iz arayan ekiplerin arama çalışmalarında bir ize rastlanmazken, çalışmalar gece-gündüz devam ettiği belirtildi. (İHA)

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