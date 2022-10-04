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Günlerdir haber alınamıyordu! Kenevir yetiştirilen evde 25 yaşındaki gencin acı sonu

04.10.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te bir süredir ailesinin haber alamadığı 25 yaşındaki Gökhan K. yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Ekiplerin evde yaptığı incelemede 25 yaşındaki gencin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, evin içerisinde saksıda yetiştirilen Hint keneviri ele geçirildi.

Günlerdir haber alınamıyordu! Kenevir yetiştirilen evde 25 yaşındaki gencin acı sonu

Olay geçtiğimiz gün İstanbul'un Pendik ilçesi, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşadığı evde bir süredir kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki Gökhan K. için yakınları polis ekiplerine haber verdi. Eve giren polis ekipleri 25 yaşındaki gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin evde yaptığı incelemede 25 yaşındaki gencin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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HİNT KENEVİRİ BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı araştırmada ev içerisinde saksıda yetiştirilmiş 1 kök Hint keneviri ele geçirildi. Savcının olay yeri incelemesinden sonra 25 yaşındaki Gökhan K.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan acı haberi alan Gökhan K.'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

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Pendik
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