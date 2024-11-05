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Günlerdir her yerde aranıyordu! Kayıp kadının cansız bedeni akrabasının samanlığında bulundu! 12 saat önce ölmüş

05.11.2024 21:12
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 18 gündür kayıp olarak aranan Asiye Günay (52), evinin yakınındaki akrabasına ait samanlıkta ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Günay'ın 12 saat önce öldüğü belirlenirken, ayrıca cesedin bulunduğu samanlıkta daha önce de arama yapıldığı öğrenildi. Sır dolu ölümle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Günlerdir her yerde aranıyordu! Kayıp kadının cansız bedeni akrabasının samanlığında bulundu! 12 saat önce ölmüş

Gediz'e bağlı kırsal Akkaya Mahallesi’nde,18 Ekim'de kardeşine gitmek için evden ayrılan 3 çocuk annesi Asiye Günay'dan bir daha haber alınamadı. Günay'ın ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

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Günay için Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama- kurtarma ekipleri ve köylülerce çalışma başlatıldı.

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SAMAN BALYALARININ ARASINDA BULUNDU

Havadan ve karadan aranan Günay, evinin yakınındaki akrabasına ait samanlıkta, balyaların arasında ölü bugün bulundu.

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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Günay’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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SAMANLIKTA DAHA ÖNCE DE ARAMA YAPILMIŞ

Öte yandan cesedin bulunduğu samanlıkta daha önce birçok kez arama yapılmasına rağmen herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi. Yapılan ilk incelemede ise Günay'ın yaklaşık 12 saat önce öldüğü belirlendi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Kütahya kayıp
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