Günlerdir herkes onu konuşuyor! İşte tüm detaylarıyla Lady Kitty Spencer

Düğüne birbirinden ünlü isimler katılırken neredeyse en çok konuşulan isim Prens Harry'nin kuzeni olan Lady Kitty Spencer oldu. Lady Kitty Spencer hakkındaki bilgiler de merak edildi.

Lady Kitty Spencer

1 / 30 İngiliz Kraliyet ailesinin 6. sıradaki varisi ve Galler Prensi Charles ile Galler Prensesi Diana'ın oğlu Prens Harry bugün Meghan Markle'le evlendi.

2 / 30 Düğünü tüm dünya izledi ve tören hakkında binlerce yorum yapıldı. Törene dünyaca ünlü isimler katılırken bir kişi herkesi gölgede bıraktı.

3 / 30 O isim Prens Harry'nin kuzeni olan Lady Kitty Spencer'dı.

4 / 30 Düğün sonrası herkes Lady Kitty Spencer'ı merak edip hakkında bilgi almak istedi.

5 / 30 LADY KİTTİY SPENCER KİMDİR? Kitty Spencer 28 Aralık 1990 tarihinde İngiltere'de doğdu. 4 kardeşin en büyüğü olan Kitty ve ailesi daha sonra Güney Afrika'ya yerleşti.

6 / 30 Annesi Victoria Lockwood eski bir model, babası ise Charles Spencer...

7 / 30 Ancak her ne kadar medyadan uzak bir çocukluk geçirse de onu magazinin yakın markajından kaçamayacak bir kan bağı vardı:

8 / 30 Kitty Spencer kameralarla ilk olarak halası Prenses Diana'nın cenazesinde tanıştı. Yanında kuzenleri Prens William ve Prens Harry vardı.

9 / 30 İlerleyen yıllarda Cape Town Üniversitesi psikoloji, politika ve İngiliz Edebiyatı eğitimi alan Kitty Spencer'ın kameralar karşısına ikinci geçişi kuzeni William ile Kate Middleton'ın 2011 yılında gerçekleşen düğünü oldu.

10 / 30 Şimdilerde erkek arkadaşı, gayrimenkul yatırımcısı İtalyan iş adamı Kont Niccolò Barattieri di San Pietro ile yaşayan Kitty Spencer'ın gün geçtikçe halası Lady Diana'ya benzediği basında sıklıkla yer almaya başladı.

11 / 30 Şimdilerde erkek arkadaşı, gayrimenkul yatırımcısı İtalyan iş adamı Kont Niccolò Barattieri di San Pietro ile yaşayan Kitty Spencer'ın gün geçtikçe halası Lady Diana'ya benzediği basında sıklıkla yer almaya başladı.

12 / 30 Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Lady Kitty Spencer, paylaşımlarında daima cömert davranıyor.

13 / 30 İşte Lady Kitty Spencer'ın sosyal medya paylaşımlarından bazıları...

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