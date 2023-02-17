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Günlerdir Kahramanmaraş'ta yemek yapıyordu! Mehmet Yalçınkaya "Lüks mobilyalar boş, arabalar boş..." dedi ve ekledi

17.02.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremden 10 il etkilendi. Büyük yıkımın ve acı kayıpların olduğu Mehmet Yalçınkaya günlerdir sahra mutfağında canla başla çalışıyordu. Ünlü şef "İnsan olarak kendimi tarttığım yerdeyim şu an" diyerek herkesin tüylerini diken diken eden sözler söyledi.

Günlerdir Kahramanmaraş'ta yemek yapıyordu! Mehmet Yalçınkaya "Lüks mobilyalar boş, arabalar boş..." dedi ve ekledi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem... Geriye büyük bir enkaz, yaralılar ve hayatını kaybeden binlerce insan... Büyük yıkımın yaşandığı deprem bölgelerinde günlerdir yemek yaparak afetzedelere yardımcı olmaya çalışan Mehmet Yalçınkaya son paylaşımıyla dikkat çekti.

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Kahramanmaraş'ta MasterChef ekibiyle elinden geleni yapmaya çalışan Mehmet Şef herkesin tüylerini diken diken etti.

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"İNSAN OLARAK KENDİMİ TARTTIĞIM YERDEYİM..."

Mehmet Yalçınkaya paylaşımında "İnsan olarak kendimi tarttığım yerdeyim şu an her şey boş. -2 derece dışarısı Kahramanmaraş’da binlerce insan çadırlarda, lüks mobilyalar boş, arabalar boş, her şey boş... Çocuklar kadınlar yaşlılar. Kaybedilen aile acısıyla yaşama tutunmak zor. Bu düşüncelerle gün sonu bende ve gözlerim kapanmıyor bir türlü Allah bu acıları bir daha göstermesin canım yanıyor" dedi.

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Mehmet Yalçınkaya sahra ele

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