Günlerdir Kahramanmaraş'ta yemek yapıyordu! Mehmet Yalçınkaya "Lüks mobilyalar boş, arabalar boş..." dedi ve ekledi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem... Geriye büyük bir enkaz, yaralılar ve hayatını kaybeden binlerce insan... Büyük yıkımın yaşandığı deprem bölgelerinde günlerdir yemek yaparak afetzedelere yardımcı olmaya çalışan Mehmet Yalçınkaya son paylaşımıyla dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta MasterChef ekibiyle elinden geleni yapmaya çalışan Mehmet Şef herkesin tüylerini diken diken etti.

"İNSAN OLARAK KENDİMİ TARTTIĞIM YERDEYİM..."

Mehmet Yalçınkaya paylaşımında "İnsan olarak kendimi tarttığım yerdeyim şu an her şey boş. -2 derece dışarısı Kahramanmaraş’da binlerce insan çadırlarda, lüks mobilyalar boş, arabalar boş, her şey boş... Çocuklar kadınlar yaşlılar. Kaybedilen aile acısıyla yaşama tutunmak zor. Bu düşüncelerle gün sonu bende ve gözlerim kapanmıyor bir türlü Allah bu acıları bir daha göstermesin canım yanıyor" dedi.