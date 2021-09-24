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  4. Günlerdir kayıptı! 14 yaşındaki Tuana'dan haber geldi

Günlerdir kayıptı! 14 yaşındaki Tuana'dan haber geldi

24.09.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 20 Eylül'de arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek, evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Tuana Öztürk (14), Bursa'da bulundu. Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Günlerdir kayıptı! 14 yaşındaki Tuana'dan haber geldi

Manavgat'taki orman yangınında evleri yanan ve Aydın'ın Nazilli ilçesine taşınan Müzeyyen Küçük'ün kızı Tuana Öztürk'ten 20 Eylül'den beri haber alınamadı. Arkadaşlarıyla buluşacağını belirterek evden çıkan ve eve dönmeyen kızına ulaşamayan anne Müzeyyen Küçük, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Manavgat'taki yangında evleri yanmıştı! 14 Yaşındaki Tuana'dan haber alınamıyorManavgat'taki yangında evleri yanmıştı! 14 Yaşındaki Tuana'dan haber alınamıyor

ANNE BİR SÜRE BURSA'DA OTURDUKLARINI SÖYLEYİNCE...

Bunun üzerine harekete geçen polis, yaptığı çalışmada Tuana Öztürk'ün Bursa'ya gittiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, durumu Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Annenin bir süre Bursa'da oturduklarını söylemesi üzerine ekiplerin, Tuana'nın çocukluk arkadaşlarının adreslerinde arama yaptığı ancak izine rastlayamadığı belirtildi.

Araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, Tuana Öztürk'ü merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde buldu.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tuana Öztürk, Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Bursa Manavgat Nazilli
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