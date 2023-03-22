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  4. Günlerdir merak ediliyordu... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması! "Memleket Partisi'ne gideceğim" diyerek duyurdu

Günlerdir merak ediliyordu... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması! "Memleket Partisi'ne gideceğim" diyerek duyurdu

22.03.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yle görüşüp görüşmeme tartışmalarıyla ilgili kararını verdi. Ziyaret için başvuru yapacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Uygun görürlerse, belirlenen tarihte gitmek istiyorum" diye konuştu.

Günlerdir merak ediliyordu... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması! "Memleket Partisi'ne gideceğim" diyerek duyurdu

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayım sürerken muhalefet cephesinde 'oy bölme' tartışmaları sürüyor. CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran ve cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin söz konusu tavrı muhalefet kanadında tartışmalara yol açarken, bir süredir devam eden 'ziyaret' belirsizliği ise çözülüyor.

KILIÇDAROĞLU KARARINI VERDİ

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce ile görüşüp görüşmeyeceği günlerdir merak edilirken, Kılıçdaroğlu kararını verdi.

KAKAKA

"MEMLEKET PARTİSİ'NE GİDECEĞİM"

Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan Kılıçdaroğlu, diğer partiler gibi Memleket Partisi'ne gideceğini söyledi. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Diğer partiler gibi Memleket Partisi'ne de gideceğim. Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar. Uygun görürlerse, belirlenen tarihte gitmek istiyorum" dedi.

MEMLEKET

HDP BAKANLIK İSTEDİ Mİ?

Öte yandan Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmenin de olumlu geçtiğini söyledi. 'Bakanlık istediler' iddiasına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, HDP'nin bakanlık gibi bir talebi olmadığının altını çizdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Memleket Partisi

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