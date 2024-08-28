Günlerdir oynadığı rol yüzünden gündemdeydi! Melisa Sözen'in yeni adresi belli oldu

MYNET-Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Melisa Sözen son günlerde Fransa'da ünlü polisiye dizisi "Le Bureau des Légendes"in üçüncü sezonunda canlandırdığı karakter ile gündemdeydi.

Sözen, dizide IŞİD'e karşı savaşan bir ajana hayat verdi. Sözen yıllar önce rol aldığı rolün yeniden gündeme gelmesi sonrası "terörist" damgası bile yedi. Hakkındaki eleştirilere daha fazla dayanamayan ünlü isim bu eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt da verdi.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu şimdi de 8 bölümlük bir dijital dizi filmle anlaştı. Ünlü oyuncu BKM’nin imza atacağı “Fer” adlı dizi ile anlaşma sağladı.

Dizinin senaryosunu ünlü oyuncu Devin Özgür Çınar kaleme alıyor. Fer’in yönetmen koltuğunda ise Türkan Derya oturacak.