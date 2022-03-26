HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Günlerdir sırra kadem basmıştı! 'Putin' ve 'kalp krizi' iddialarından sonra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu hakkında flaş gelişme

Günlerdir sırra kadem basmıştı! 'Putin' ve 'kalp krizi' iddialarından sonra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu hakkında flaş gelişme

26.03.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'yı işgal etmeye devam eden Rusya'nın savunma bakanı Sergey Şoygu hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı. Günlerdir ortalıklarda gözükmeyen Rus bakanın Putin'in gazabına uğrayıp kalp krizi geçirdiği belirtilmişti. Rusya'nın Ukrayna işgalinin beklendiği gibi gitmediği görüşleri ayyuka çıktığı günlerde Sergey Şoygu yeniden ortaya çıktı.

Günlerdir sırra kadem basmıştı! 'Putin' ve 'kalp krizi' iddialarından sonra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu hakkında flaş gelişme

Ukrayna işgali başladığından beri görevini etkin biçimde yürüten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bir anda ortalıktan kaybolması söylentilere yol açmıştı. Şoygu'nun Rusya'nın işgal planlarının iyi gitmemesi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öfkesine uğrayıp kalp krizi geçirdiği ve yaşamsal tehlikesinin bulunduğu yönünde iddialar öne sürülürken Şoygu'nun Rus ordusuyla savunma planları yaptığı ortaya çıktı.

thumbs_b_c_515fd708c8792cc2d8c44aa664b87a04

Sergey Şoygu, Rus ordusunun askeri kademesi ile toplantı gerçekleştirdi. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un da bulunduğu toplantıda Şoygu, silah tedarikini ve bütçe konusundan bahsetti. Alınan kararları okuyan Şoygu, “Bugün yaşanan zorluklarla devlet savunma düzenini planlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Bu yıl bütçe finansmanının bir önceki yıla göre yüzde 15 arttığını göz önünde bulundurursak doğal olarak devlet savunma siparişlerini erine getirirken nelere özellikle dikkat etmemiz gerektiğine bakmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Şoygu, Rusya’yı hedef alan yaptırımlara rağmen devlet sözleşmelerinin yüzde 85’inin yerine getirildiğini, siparişlerin önümüzdeki ay tamamlanacağını söyledi.

"ÖNCELİKLİ SİPARİŞLER YÜKSEK HASSASİYETLİ UZUN MENZİLLİ SİLAHLAR, HAVACILIK TEÇHİZATI VE STRATEJİK NÜKLEER KUVVETLERİ"

Şoygu, “Ukrayna’da özel bir askeri operasyona katılanların savaş gazileri olarak kabul edildiği gaziler yasasında yapılan değişiklikler onaylandı. Bu kategorideki askerlerin akrabalarına da destek verilecek. Savunma Bakanlığı tüm personele karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedir. Bu aynı zamanda askeri personelin ve sivil personelin ödemeleri için de geçerlidir ve elbet emeklilerimiz için de" şeklinde konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ, STRATEJİK NÜKLEER KUVVETLERİNİN SAVAŞA HAZIR DURUMUNU DESTEKLEMEK"

Şoygu, "Özel bir askeri operasyonun yürütülmesi göz önüne alındığında bu yıl birliklere robotik sistemler, bilgi desteği ve elektronik savaş dahil olmak üzere gelişmiş silah tedariki için belirlenen süreye uyulması gerekiyor. Kredilerle zamanından önce silah ve teçhizat teslimatına devam ediyoruz. Önceliğimiz, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar, uçak teçhizatı ve stratejik nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır durumunu desteklemektir" dedi.

Şoygu, Maliye Bakanlığı ile askeri bütçe ve savunma talimatlarıyla ilgili konuları görüştüğünü de söyledi.

11 MART’TAN BU YANA GÖRÜLMEMESİ SPEKÜLASYONLARA YOL AÇMIŞTI

Rusya’nın Ukrayna saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan beri birçok kez Rus medyasında görünen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile toplantılar gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir anda ortalıktan kaybolmuştu.

12 gün boyunca nerede olduğu açıklanmayan Şoygu, 24 Mart’ta Putin’in başkanlık ettiği Güvenlik Konseyi Toplantısına katılmıştı. Ancak ekranlarda çok kısa sürede görülen Şoygu’nun konuşması sırasında sesi de yayına verilmemişti.

Rusya’da Şoygu’nun görevden alındığı yönünde çeşitli iddialar ortaya atılırken, bazı kesimler sağlık durumunun iyi olmadığını öne sürmüştü.

Son olarak Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko yaptığı açıklamada, "Şoygu kalp krizi geçirdi. Bu nedenle mart ayı ortasından beri kamuoyu önüne çıkmadı. Şoygu, Ukrayna’daki askeri operasyonlardaki başarısızlığı nedeniyle Putin’in sert tepkisi sonrası kalp krizi geçirdi. Şu an ana ordu karargahında tedavi görüyor. Şuan Nikolay N. Burdenko kliniğinde" ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşet! Helikopterin düşme anı saniye saniye görüntülendiDehşet! Helikopterin düşme anı saniye saniye görüntülendi
Sosyal medya paylaşımları infiale yol açmıştı! Deniz Furkan Talu tutuklandıSosyal medya paylaşımları infiale yol açmıştı! Deniz Furkan Talu tutuklandı
Rusya'dan flaş açıklama: Batılılar topyekün savaş ilan ettiRusya'dan flaş açıklama: Batılılar topyekün savaş ilan etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Görümcemle ilişkimi gören oğlum, aramıza katılmak istiyor'

'Görümcemle ilişkimi gören oğlum, aramıza katılmak istiyor'

Akaryakıt istasyonlarında akılalmaz düzenek! Uzaktan kontrol ediliyor

Akaryakıt istasyonlarında akılalmaz düzenek! Uzaktan kontrol ediliyor

Eyüpsultan sahilinde korkutan manzara! Hepsi kıyıya vurdu

Eyüpsultan sahilinde korkutan manzara! Hepsi kıyıya vurdu

Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...

Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...

Putin'i açık açık tehdit ettiler: Hiçbir sır güvende değildir, her yerdeyiz

Putin'i açık açık tehdit ettiler: Hiçbir sır güvende değildir, her yerdeyiz

Cumhurbaşkanı açıkladı! Çarpıcı sözler: Bize saldıracaklar

Cumhurbaşkanı açıkladı! Çarpıcı sözler: Bize saldıracaklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.