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  4. Günlerdir sürüyordu... Çok konuşulacak gelişme! Putin özür diledi

Günlerdir sürüyordu... Çok konuşulacak gelişme! Putin özür diledi

05.05.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-İsrail arasında ‘Hitler’ ve ‘Yahudi’ söylemleri konusunda gerilim sürerken Rusya’dan çarpıcı bir hamle geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lavrov’un tepkiye yol açan ifadeleri sebebiyle İsrail Başbakanı Naftali Bennett’ten özür diledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Adolf Hitler’in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü söylemesi ve “En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi” ifadelerini kullanması İsrail tarafında büyük tepki çekmiş, Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Günlerdir sürüyordu... Çok konuşulacak gelişme! Putin özür diledi

Rusya-İsrail arasında 'Hitler' ve 'Yahudi' konularında günlerdir süren bir gerilim yaşanıyordu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz günlerde İtalyan televizyonuna verdiği demeçte, Nazi lideri Adolf Hitler’in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü ve "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar İsrail tarafında büyük tepki çekmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çok konuşulacak bir hamle geldi. İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennett ve Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bennett'in Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinden insani tahliyeler için bir teklif sunduğu belirtildi. Putin'in de "Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç insani koridoruyla sivillerin ve yaralı sivillerin tahliyesine izin sözü verdiği" aktarıldı.

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PUTİN'İN ÖZRÜNÜ KABUL ETTİĞİ BİLDİRİLDİ

İkilinin, Lavrov'un "Hitler Yahudi asıllıydı","En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerin kendisiydi" şeklindeki ifadelerini ele aldığı paylaşıldı. Bennett'in Lavrov'un ifadeleri için "Putin'in özrünü kabul ettiği, Yahudi halkına ve Holokost'a ilişkin tavrını açıkladığı için teşekkür ettiği" bildirildi.

Söz konusu telefon görüşmesine ilişkin Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise Putin'in İsrail'in bağımsızlık günü dolayısıyla Bennet'i ve İsrail halkını kutladığı bildirildi.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, gettolarda ve toplama kamplarında işkence gören, Naziler tarafından cezalandırma operasyonları sırasında öldürülen 6 milyon Yahudi'den yüzde 40'ının SSCB vatandaşı olduğunu hatırlattı ve İsrail’de yaşayan gazilere sağlık ve esenlik dileklerini iletmelerini istedi." ifadelerine yer verildi. Kremlin'in açıklamasında Putin'in özür dilediğine ilişkin bir bilgi yer almadı.

LAVROV'UN "HİTLER YAHUDİ ASILLIYDI" AÇIKLAMALARINA İSRAİL'DEN TEPKİ

Söz konusu açıklama ve açıklamanın yankıları günlerdir sürüyordu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Hitler'in Yahudi asıllı olduğu yönündeki açıklamalarına İsrail'de en üst düzeyden tepkiler gelmiş, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve diğer birçok üst düzey isim, Lavrov'un açıklamalarına tepki göstermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki ülke arasında Lavrov'un açıklamalarıyla artan gerilime ilişkin değerlendirmesinde, İsrailli paralı savaşçıların Ukrayna'daki Azov taburunda Rusya'ya karşı savaştığını söylemişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise dün Haaretz'de yayımlanan röportajında Lavrov'dan sözlerini geri almasını ve özür dilemesini istemişti.

İsrail, Suriye'deki askeri hareket özgürlüğünü göz önünde bulundurarak, temkinli hareket ettiği Rusya ile ilişkilerini korumakta zorlanıyor.

İsrail ordusu, Rusya'nın askeri olarak aktif rol oynadığı Suriye'de, Moskova ile koordinasyon halinde İran ve rejim hedeflerine çok sayıda hava ve füze saldırısı gerçekleştiriyor.

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KULEBA: TEK ÇIKIŞ YOLU...

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve kendisinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Yahudi aleyhtarı açıklamalarına öfkeli olduklarını ifade eden Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da, “Antisemitizmin Rus seçkinleri arasında uzun bir geçmişe sahip olduğunu vurguladım. Lavrov için tek çıkış yolu, tüm Yahudilerin önünde alenen özür dilemektir. Antisemitizm tolere edilemez” demişti. (AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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