Günlerdir yoğun bakımda olan Metin Uca'dan güzel haber geldi! 'Hızla iyileşiyorum'

Ünlü televizyon yapımcısı Metin Uca, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyata alınmıştı.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Metin Uca, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı. Uca, eski fotoğrafını eklediği paylaşımına şu notu düştü:

"Merhaba… Hızla iyileşiyorum. Bu tabii eski bir fotoğraf. En kısa zamanda beraber olacağız, doğum günümü birlikte sahnede kutlayacağız. Güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Sonsuz sevgimle."

Metin Uca'nın bu paylaşımına kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Cem Davran, Selçuk Yöntem, Onur Akın ve Ayşegül Aldinç gibi ünlü isimlerden de 'Geçmiş olsun' mesajları yağdı.





