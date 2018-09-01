Günlük 1 liraya dev festival

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ANADOLU’nun birçok şehrinde Türkiye’nin en büyük müzik festivallerine imza atan Milyon Yapım, İstanbul’daki ilk büyük festivalini 13 - 16 Eylül tarihlerinde yapacak. Ünlü sanatçıların sahne alacağı Milyonfest İstanbul'un günlük giriş bileti 1 liradan satışa çıkarıldı.

Umut Kuzey önderliğinde Milyon Beach Kilyos’ta gerçekleşecek Milyonfest İstanbul’da, 4 gün boyunca 3 sahnede farklı müzik türlerinden onlarca sanatçı konser verecek. Günlük giriş biletinin 1 liradan satışa çıkarıldığı festivalde Athena, Şebnem Ferah, Pentagram, Mor ve Ötesi, Selda Bağcan & Boom Pam, Hayko Cepkin ve Mabel Matiz’in de aralarında olduğu ünlü isimlerin yanı sıra yabancı sanatçılar da sahne alacak.

Milyonfest İstanbul’un programı şöyle:

13 Eylül Perşembe

-Amfi Tiyatro-

Pilli Bebek (akustik)

Birsen Tezer

Mehmet Güreli

-Otopark-

Emre Aydın

Feridun Düzağaç

maNga

Pamela

Son Feci Bisiklet

Gökcan Sanlıman

-Sahil-

Zakkum

Niyazi Koyuncu

Russkaja

Red Snapper

Palmiyeler

After Party: Islandman

14 Eylül Cuma

-Amfi Tiyatro-