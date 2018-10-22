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"Günlük aktiviteler mekanik bel ağrısına yol açabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 14:15 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu: - "Günlük zorlayıcı aktivitelerin etkisiyle birçok insanda mekanik bel ağrısı oluşabilir. Öne eğilmek, yerden bir şeyi kaldırmak, dönmek, uzun süre ayakta durmak ve yürümek gibi günlük aktivitelerle şiddetlenebilen bel ağrılarına mekanik bel ağrısı deniliyor" - "Hastalığın beş ana nedeni gerilme ve zorlanma ağrıları, bel fıtığı, belde dar kanal, bel kayması ve omurga kırıklarıdır"

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, günlük zorlayıcı aktivitelerin etkisiyle birçok insanda mekanik bel ağrısı oluşabileceğini bildirdi.

Kaptanoğlu yaptığı açıklamada, araştırmalara göre insanların yüzde 80'inin hayatlarında en az bir defa ciddi bel ağrısı çektiğini ifade ederek, vücudun önemli yükünü kaldırma görevini üstlenen bel bölgesinde ortaya çıkan ağrıların, kendi içerisinde oluşumlarına göre gruplara ayrıldığını kaydetti.

Günlük zorlayıcı aktivitelerin de etkisiyle birçok insanda mekanik bel ağrısı oluşabildiğini vurgulayan Kaptanoğlu, "Öne eğilmek, yerden bir şeyi kaldırmak, dönmek, uzun süre ayakta durmak ve yürümek gibi günlük aktivitelerle şiddetlenebilen bel ağrılarına mekanik bel ağrısı deniliyor. Hastalığın beş ana nedeni gerilme ve zorlanma ağrıları, bel fıtığı, belde dar kanal, bel kayması ve omurga kırıklarıdır." ifadelerini kullandı.

Gerilme ve zorlanma ağrılarının, mekanik bel ağrılarının en sık sebebi olduğunu vurgulayan Kaptanoğlu, bunun kemikleri ve kasları birbirlerine bağlayan doku bantları ve bağların fazla gerilmesi, hatta yırtılması sonucu olabileceğini dile getirdi.

Kaptanoğlu, zorlanmanın olduğu yerin her zaman tespit edilemediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ağrı keskin, künt, yakıcı ya da bıçaklayıcı tarzda olabilir. Çok kısa sürede geçebileceği gibi genellikle haftalar, bazen de aylar sürebilir. Bel fıtığı ise omurlarımız arasındaki disk şeklindeki kıkırdağın yırtılarak içeriğinin komşu sinirlere baskı yapmasıdır. Bu sinir basısı neticesinde bacağa ve ayağa inen ağrı meydana gelebilir. Ağrıya bacakta ve ayakta güç kaybı, his kaybı, uyuşma ve iğnelenme eşlik edebilir. Şikayetler fıtığın bası yaptığı sinire göre değişiklik gösterebilir. Beldeki dar kanal genellikle ileri yaşlarda görülür. Belde omurganın içinde omurilikten aşağıya doğru inen sinir liflerinin bel bölgesinde sıkışması ile karakterizedir. Bu bölgede sinir kanalının etrafı omurga kemikleri, eklemleri, doku bantları tarafından oluşturulmuştur. Bu yapıların zaman ile kireçlenme gibi çeşitli nedenlerle kalınlaşması, içinden geçen sinirleri sarmalayıp sıkıştırabilir. Bunun neticesinde özellikle yürürken ortaya çıkan ya da artan her iki bacak ağrısı, bacaklarda uyuşma ve karıncalanma hissi olabilir."

Prof. Dr. Kaptanoğlu, bel kaymasının bir omurun diğer bir omur üzerinde kayması olduğunu ifade ederek, "Bel ağrısı öncül yakınım olabileceği gibi, bel fıtığı ya da dar kanal yakınımlarına da neden olabilir. İleri yaşlarda basit düşmelere bağlı bel omurga kırıkları genellikle osteoporoza bağlıdır ve mekanik bel ağrısına neden olabilirler. Omurga kemik mineralleri ve gücü ileri derecede azalmışsa, bu kırıklar ağırlık kaldırırken ya da öne eğilirken dahi olabilir. Kırıklar neticesinde ani ve çok şiddetli ağrılar meydana gelebilir." görüşünü dile getirdi.

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aktivite Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mekanik bel ağrısı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu

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