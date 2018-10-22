"Günlük aktiviteler mekanik bel ağrısına yol açabilir"

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, günlük zorlayıcı aktivitelerin etkisiyle birçok insanda mekanik bel ağrısı oluşabileceğini bildirdi.

Kaptanoğlu yaptığı açıklamada, araştırmalara göre insanların yüzde 80'inin hayatlarında en az bir defa ciddi bel ağrısı çektiğini ifade ederek, vücudun önemli yükünü kaldırma görevini üstlenen bel bölgesinde ortaya çıkan ağrıların, kendi içerisinde oluşumlarına göre gruplara ayrıldığını kaydetti.

Günlük zorlayıcı aktivitelerin de etkisiyle birçok insanda mekanik bel ağrısı oluşabildiğini vurgulayan Kaptanoğlu, "Öne eğilmek, yerden bir şeyi kaldırmak, dönmek, uzun süre ayakta durmak ve yürümek gibi günlük aktivitelerle şiddetlenebilen bel ağrılarına mekanik bel ağrısı deniliyor. Hastalığın beş ana nedeni gerilme ve zorlanma ağrıları, bel fıtığı, belde dar kanal, bel kayması ve omurga kırıklarıdır." ifadelerini kullandı.

Gerilme ve zorlanma ağrılarının, mekanik bel ağrılarının en sık sebebi olduğunu vurgulayan Kaptanoğlu, bunun kemikleri ve kasları birbirlerine bağlayan doku bantları ve bağların fazla gerilmesi, hatta yırtılması sonucu olabileceğini dile getirdi.