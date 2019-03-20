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Günlük burç yorumları 20 Mart Çarşamba (Mart ayı burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

20 Mart Çarşamba için günlük burç yorumları ile Mart ayı burç yorumları yayında. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu günde aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 18 - 24 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları..

Günlük burç yorumları 20 Mart Çarşamba (Mart ayı burç yorumları)

20 Mart Çarşamba yani haftanın üçüncü günü için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 18 - 24 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 MART

Koç Günlük Burç Yorumu

Ay bugün Başak burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde Ay’ın önce Neptün sonrasında da Merkür ile karşıtlık oluşturması sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir günde olduğunuzu gösteriyor. İş hayatınızda da beklentilerinizden farklı gelişen olaylar kırgınlıklar yaşamanıza neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay’ın günün tamamında Başak burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Erken saatte Ay-Neptün devamında ise Ay-Merkür karşıt açılarının etkili olmasıyla aşk hayatınızda kalp kırıklıkları yaşayabileceğiniz bir sabah geçirebilirsiniz. Çocuğunuzla da iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay Başak burcunda hareket ediyor. Sabahın ilk saatlerinde Ay’ın Neptün ve Merkür ile yaptığı karşıt açılar sebebiyle gergin bir ruh halinde olabilirsiniz. Aile içinde bu agresif durumunuz ön plana çıkabilir. İşinizdeki problemleri ailenize yansıtmamaya dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay Başak burcunda hareketini sürdürüyor. Günün başında etkili olan Ay-Neptün ve Ay-Merkür karşıtlıkları insanlarla kurduğunuz iletişimde kırıcı olabileceğinizi gösteriyor. İstemeden de olsa gergin bir anda söyledikleriniz karşı tarafı kırabilir. Eğitim hayatınızda da ani tepkiler göstermekten kaçının. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay sizlerin burcundaki hareketine devam ediyor. Bugünün ilk saatlerinde aktif olan Ay-Neptün ve Ay-Merkür zıt açılarının sebebiyle kalp kırıklıklarına açık bir gündesiniz. Eşinizle, sevgilinizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. İstemeden de olsa sert kelimeler ağzınızdan çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Ay günün tamamında Aslan burcundaki hareketini sürdürüyor. Bugün geçmiş aklınıza gelebilir. Eski anıları tekrar tekrar yaşayıp yaptıklarınızı ya da yapamadıklarınızı sorgulayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay günün tamamında Başak burcunda hareket ediyor. Sabah netlik kazanan Ay’ın Neptün’le ve sonrasında da Merkür’le olan karşıtlıkları hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak düşük enerjili hissetmenize neden olabilir. Kronik bir rahatsızlığınız varsa tedavilerinizi aksatmayın. Yeni bir teşhis duyarsanız Merkür retrosu bittikten sonra ikinci bir doktora daha başvurabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Ay bugünün tamamında Başak burcundaki hareketine devam ediyor. Erken saatlerde etkili olan Ay’ın Neptün ve Merkür ile olan karşıt açıları stresli bir zaman geçirmenize neden olabilir. Sizi memnun etmeyen sonuçlarla veya haberlerle karşılaşabilirsiniz. Dostlarınızla aranızda da gerginlikler yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Tüm gün boyunca Ay Başak burcundaki hareketini sürdürüyor. Erken zamanlarda etkisini gösteren Ay-Neptün ve Ay-Merkür zıt kontakları sebebiyle kariyer hayatınızda stresli bir sabah geçirebilirsiniz. Elinizde olmayan sebeplerle işlerinizde aksilikler çıkabilir. Özellikle bu durum yanlış anlaşılma veya iletişim kopukluğundan kaynaklanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Bütün gün Ay Başak burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Ay’ın Neptün ve Merkür ile karşıtlıkları kesinleşiyor. Özellikle bu saatlerde daha karamsar ve agresif bir yapınız olabilir. Eğitim hayatınız, uluslararası işleriniz varsa günün ikinci yarısı daha sağlıklı düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Başak burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Sabahın ilk saatlerinde aktifleşen Ay-Neptün ve Ay-Merkür karşıtlıkları özellikle maddi durumunuzla ilgili stresli zamanlar yaşatabilir. Merkür’ün de retro olduğunu hesaba katarsak finansal işlemlerinizi günün ikinci yarısı yapmanız iyi olacaktır. Sağlığınızı riske atacak hareketlerden de uzak durmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Başak burcunda hareket ettiği bir güne merhaba diyorsunuz. Sabah Ay, sizin burcunuzda hareket eden Neptün ve sonrasında Merkür ile karşıt açılar yapıyor olacak. Özellikle sevgilinizle veya eşinizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Kalp kırıklıklarına, duygusal yaralar almaya açık bir zaman diliminde olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız

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