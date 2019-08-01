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Günlük burç yorumları 1 Ağustos Perşembe - Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 08:53 | Son Güncelleme

Ağustos'ta burcunuzda sizi neler bekliyor? 1 Ağustos için günlük burç yorumları ile Ağustos ayı burç yorumları yayında. Ay'ın Aslan burcunda hareket ettiği bu gün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 29 Temmuz - 4 Ağustos haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 1 Ağustos Perşembe - Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

1 Ağustos Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Ağustos ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Aslan burcunda seyrettiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 29 Temmuz - 4 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 Ağustos

Koç Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay, Aslan burcunda hareket ediyor. 06:11’de 8 derece Aslan burcunda yeniay meydana geliyor. 06:57’de ise Merkür retrosu sona eriyor. Ay, günün sonunda 23:47’de boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Aslan burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. 8 derece Aslan burcunda bugün 06:11’de yeniay oluşuyor. Saat 06:57’de Merkür retrosu bitiyor. 23:47 itibariyle ise Ay boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay, güne uyandığınızda Aslan burcunda hareket ediyor. Bugün 06:11 itibariyle 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Yöneticiniz Merkür de 06:57’de retro hareketini bitiriyor. 23:47’de Ay uzun süre boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay, güne başladığınızda Aslan burcunda ilerliyor. Bugün 8 derece Aslan burcunda 06:11 itibariyle yeniay meydana geliyor. Gece 23:47’de Ay boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Bugünün en çok bahsedilen burcu siz olacaksınız. Çünkü 8 derece Aslan burcunda 06:11 itibariyle güzel bir yeniay gerçekleşiyor. Hemen ardından Merkür de 06:57’de retro hareketini bitiriyor. 23:47’de Ay boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, Aslan burcunda ilerliyor. 8 derece Aslan burcunda 06:11’de yeniay gerçekleşiyor. Ardından yöneticiniz Merkür de 06:57’de retro hareketini bitiriyor. Saat 23:47 olduğunda ise Ay, boşlukta kalıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay, gün boyunca Aslan burcunda ilerliyor. Aslan burcunda 06:11’de 8 derecede yeniay gerçekleşiyor. Devamında 06:57’de Merkür retrosu artık bitiyor. 23:47 itibariyle Ay, boşlukta kalıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay, günün tamamında Aslan burcunda hareket ediyor. Saat 06:11 olduğunda 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Sonrasında 06:57’de ise Merkür retrosu sona eriyor. Saat 23:47’de ise Ay boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam ediyor. Bugün sabah saat 06:11’de 8 derece Aslan burcunda yeniay gerçekleşiyor. Bu güzel yeniay sonrası bir de 06:57’de Merkür retrosu bitiyor. Saat 23:47’de ise Ay hareketine boşlukta devam ediyor. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Saatler 06:11’i gösterdiğinde 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Arkasından 06:57’de Merkür retro hareketine son veriyor. Ay, 23:47’de boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Ay, tüm gün Aslan burcunda hareket ediyor. 06:11 itibariyle Aslan burcunun 8. derecesinde yeniay gerçekleşiyor. 06:57’de Merkür retrosu tamamen bitiyor. Ay, 23:47’de uzun süreliğine boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay, Aslan burcundaki hareketine devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinde 8 derece Aslan burcunda 06:11’de yeniay gerçekleşiyor. Hemen arkasından saat 06:57’de Merkür retrosu bitiyor. Ay, 23:47’de boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız

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