Günlük burç yorumları 1 Ağustos Perşembe - Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

1 Ağustos Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Ağustos ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Aslan burcunda seyrettiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 29 Temmuz - 4 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 Ağustos

Koç Günlük Burç Yorumu

Güne başladığınızda Ay, Aslan burcunda hareket ediyor. 06:11’de 8 derece Aslan burcunda yeniay meydana geliyor. 06:57’de ise Merkür retrosu sona eriyor. Ay, günün sonunda 23:47’de boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Aslan burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. 8 derece Aslan burcunda bugün 06:11’de yeniay oluşuyor. Saat 06:57’de Merkür retrosu bitiyor. 23:47 itibariyle ise Ay boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız