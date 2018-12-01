Günlük burç yorumları: 1 Aralık Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

1 Aralık Cumartesi günü yani Aralık ayının ilk gününe dair İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasında Akrep burcunda gerileyecek Merkür, iş veya özel anlamdaki finansal hesaplarınızı kontrol ediniz. Kardeşleriniz, çocuklarınız veya yakınlarınızla ilgili mali konuları, bir malın paylaşımını, işletimini, bir mülkün devredilmesi gibi durumları da gözden geçiriniz. Genel olarak Akrep burcundaki gerileme süreçlerinde size birilerinin finansal anlamda desteği olmaz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasında Merkür-Akrep burcunda gerileyecek. Evlenmek veya iş ortaklığı kurmak amaçlı birliktelikler tekrar derinlikli olarak ele alınmalı ve bu kararlar üzerinde düşünülmelidir. Yeni tanışmalarda, birbirinizin fikirlerini, ilişkideki tutumunuzu çok iyi gözlemleyiniz. Boşanmak isteyenler, ayrılmış veya geri dönmeyi düşünenler, sizler de tekrar sorunlarınızı bir daha ele alınız. Bu analizler yapılmadan karar vermeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasındaki Merkür geri hareketi, iş bağlantılarınız veya iş ortaklıkların ele alınması ve gözden geçirilmesi vaktidir. Hizmet alanınızla ilgili bir sıkıntınız, sağlık probleminiz varsa bunların mutlaka tetkik edilmesinde yarar vardır. Geri harekette odaklanma gücünüz çok yükselecek. İşiniz araştırmayla, bir konuyu derinlemesine öğrenme ile alakalı ise bu geri hareket işinize yarar. Bu geri hareket ailevi ilişkiler başta olmak üzere aile sağlığı, iş durumumuz, ailemize ait kalıtsal hastalıklarla ilgili araştırmalar için uygun zamandır. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasında Merkür-Akrep burcunda gerileyecek. Bu süre içinde sosyal yaşamınız, çocuklarınız, Aşk hayatınız, gizli ilişkiniz, özel becerileriniz, hamilelik gibi konular üzerinde düşünmek, araştırmada bulunmak yararlıdır. Karşınıza yeni biri çıktığında mutlaka hakkında bilgi sahibi olunuz. Hemen ilişkiye girmeyiniz. Hamilelik ve doğumla ilgili hastane ve doktor seçiminizi yapınız. Kontrollerinizi ihmal etmeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasında Merkür-Akrep burcunda gerileyecek. Bu süre içinde eviniz ve ailenizi ilgilendiren konular üzerinde odaklanarak, durumunuzu gözden geçiriniz. Ailenizle aranızda geçmişe dönük yaşanmış problemler, kayıplar, ayrılıklar varsa şimdi onları tekrar bir ele alınız. Bu süre içinde yerleşim yerinizle alakalı bir değişim, satış, kiralama, yatırım tarzında bir adım atmak yerine, her açıdan gözden geçiriniz. , bir projenin ofis veya ev ortamında ele alınması, üzerinde düşünülmesi, analiz edilmesi anlamında yararlıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasında Akrep burcunda gerileyecek Merkür, bir iş üzerinde araştırma yapmak, eğitim ile alakalı bir konuda karar vermek, çevre değişimi, yakınlarınızla alakalı ilişkileriniz, dargınlıklar, kıskançlıklar, kötü niyetli sözler bunların hepsine dikkat ediniz. Herkese güvenmeyiniz ve sırlarınızı vermeyiniz. Sezgileriniz ve buna dayalı işleriniz, doğru bilgilenme ve yolculuklarda güvenliğinize özel önem veriniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasında Akrep burcunda gerileyecek Merkür, maddi konular üzerinde birebir etkilidir. Yatırımlar, alış satışlar, miras, hisseli paralar, eş veya iş ortaklı kazançlar tümüyle gözden geçirilmeli, araştırılmadan, piyasanın durumuna bakılmadan yeni bir harekette bulunulmamalıdır. Beklemede kalmak gerekir. Bu geri hareket parasal kazanç elde etmek amaçlı kurulan gizli ortaklık ilişkileri, mistik bir alanda yapılacak işler, gizli bir araştırma görevi, hastane kurulma çalışmaları, kapalı mekanda yapılacak tüm işlerin ve ortaklıkların gözden geçirilmesinde, tetkik edilmesinde önem taşıyor. Bu işler üzerinde araştırmadan bir karar verilmemesi gerekir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasında Merkür burcunuz üzerinde gerileyecek. Tüm kişisel anlamdaki kararlarınızı gözden geçirirsiniz. Hiç kimseyle de bunları paylaşmazsınız. Bu bir planlama, araştırma, derinlikli ele alma zamanıdır. Odaklanma gücünüz gayet yüksektir. Sezgileriniz bir hayli artar. İnsanları, çevrenizde olan bitenleri gözlersiniz. Zaten geri hareket dönemleri içe yönelme ve insanın kendiyle olan söyleşisi gibidir. O nedenle aceleci kararlar vermemeniz yönünde bir ikazda bulunmak pek gerekmiyor. Ancak şu var, takıntılı düşünmemek gerekiyor. Araştırın ve soruşturun. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasında Akrep burcunda gerileyecek Merkür, sürecinde oldukça ketum davranırsınız. Sırlarınızı kimseyle paylaşmazsınız. Bir konu üzerinde derin bir analize geçersiniz. Araştırırsınız, soruşturursunuz. Gizli bir göreviniz vardır. O nedenle de sessiz kalıyor olabilirsiniz. Fiziksel ve ruhsal anlamda güvenliğiniz üzerine düşünürsünüz. Dış dünya ile bağlantınız iletişim anlamında azaltarak gözden geçirmelerde bulunursunuz. Bu geri hareket iş konularında da etkilidir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasında Akrep burcunda gerileyecek Merkür süresince, sosyal ilişkilerinizi, arkadaşlıklarınızı, grup faaliyetlerinizi, ekip çalışmalarınızı derinlikli bir şekilde gözden geçirebilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda bilgilenme ve araştırmalarda bulunabilirsiniz. Pek konuşmazsınız. Genelde sessiz bir haliniz vardır. Fakat o sessizlikte birçok gözlemde bulunursunuz. Eski bir arkadaşınızla tekrar karşılaşabilirsiniz. Bir meseleyi araştırırsınız. Düşünce zamanıdır. Ancak uygulamada bulunulmaz. Sadece incelenir. Devamını okumak için tıklayınız Kova Günlük Burç Yorumu Sevgili Kovalar 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasında Merkür-Akrep burcunda gerileyecek. Bu süreç kariyer hayatınızı ilgilendiren astrolojik yaşam alanında birebir etkilidir. Ayrıca, aşk hayatınız ve maddi konularda da yansımalarını ilgili bölümlerinde ele aldım. Bu süreçte mesleki durumunuzu hem konum hem mali hem de otoritelerle ilişki anlamında ele almak gerekiyor. Amacınız, hedefiniz, kazanç ortaklığı anlamındaki işler, kurmak istediğiniz iş gibi geniş bir alanda inceleyiniz. Ancak beklemede kalınız. Ani kararlar vermeyiniz. Bu süreç, aşk hayatınızla ilgili konularda da etkilidir. Çünkü Merkür aşk evinizin yöneticisidir. Devamını okumak için tıklayınız