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Günlük burç yorumları: 1 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 09:51 | Son Güncelleme

1 Ekim Pazartesi yani ayın ilk günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 24-30 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 1 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

1 Ekim Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 EKİM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 21:00 olana dek Ay-Boşluk etkisindeyiz. Bu süre içinde yarım kalan işlerinizi bitiriniz. Yeni bir işe başlamak, karar vermek, ilerlemek zor olabilir. Benim tavsiyem, etrafınızla olan bağlantınızı bir miktar azaltmanız işinize veya ne ile meşgulseniz o konuya odaklanmanızdır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 21:00 olana dek Ay-Boşluk etkisindeyiz. Alış-satış pazarlama-kredi konularında dikkatli olunuz. Bir şeyi tam anlamadan dinlemeden hareket etmeyiniz. Üzerinizde baskı kurmaya kalkışan olursa canınız oldukça sıkılır. -Ne halleri varsa görsünler diyerek kendi dünyanıza çekilebilirsiniz hatta ipleri koparma noktasına gelebilirsiniz. Boşluk saatleri içinde sakin olacağız ve elimizden geldiği kadarıyla beklemede kalacağız. Biliyorum bu oldukça zor. Ancak enerjiler bunu gerektiriyorsa huzurumuz açısından denememiz faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 21:00 olana dek Ay-Boşluk etkisindeyiz. Yenilik anlamındaki işleri gözden geçirmek, yarım kalan işleri tamamlamak faydalıdır. Bencil düşünmemek lazım. Genelde İkizler insanı, hata yapabileceğini kabul etmek istemez. Ancak birileri size uyarıda bulunursa sakın kulak arkası yapmayınız. Ayrıca başkalarından duyduğunuz bir şeyi kendi düşünceniz olduğunu iddia etmek yerine, size bu fikri sunan kişiye teşekkür ediniz. Bu sizi başkalarının gözünde yükseltecektir emin olunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 21:00 kadar Ay-Boşluk etkisindeyiz. Kendinize ve başkalarına karşı sabırlı olmanızda yarar var. Çünkü bir konu üzerinde kesin bir sonuca varmak veya umduğunuz cevaplarla karşılaşmak pek kolay olmayabilir. Maddi açıdan her olasılığı göz önüne alarak hareket etmekte yarar var. Hani mümkünse ekonomik düşünmeyi tercih ederseniz sıkıntı yaşamamış olursunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 21:00 olana dek Ay-Boşluk etkisindeyiz. Aklınıza gelen bir fikri, uygulamak yerine şöyle geriye çekilerek olan biteni incelemek çok daha yararlıdır. Hedefinizden şaşmadan ve ani kararlar vermeden gözden geçirmelerde bulununuz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 21:00 Ay-Boşluk etkisindeyiz. Mesleki konularda yapmayı düşündüğünüz yenilik veya uygulamaları tekrar gözden geçirmenizde fayda vardır. Eğer iş hayatınızla ilgi bir değişim düşünüyorsanız öncelikle kafanızın içinde ne istediğinizi tam olarak belirlemeniz gerekir. Tabii ki anlamsız bir rolde sıkışıp kalın demiyorum ancak bir meçhule doğru yol almanın, nasılsa iyi bir şeyler olur diyerek ilerlemenin de anlamı olmadığını biliniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 21:00 Ay-Boşluk etkisindeyiz. Bu zaman dilimi içinde, etrafınızdaki bazı aksaklıklar gözünüze kolaylıkla çarpar. Sizi sinirlendiren bir durum varsa bunu mutlaka halletmeliyim diye düşünebilirsiniz. Ancak boşluk etkisi altında olduğumuz için sakin olmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 21:00 Ay-Boşluk etkisindeyiz. Canınızı sıkan her ne ise gerçekçi bir şekilde düşününüz. Uygulamayı düşündüğünüz ve tamamen geleceğinizi ilgilendiren meseleleri, şu anki mevcut iş koşullarınız çerçevesinde ele almanızdır. Gerçekten ne istediğinize tam olarak cevap veremediğiniz takdirde kafanızın karışacağı açıktır. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 21:00 Ay-Boşluk etkisindeyiz. Tabii ki tedbirli ve dikkatli olmak gerekir. Özellikle iş ortaklığı veya ilişkideki problemler sakinlikle gözden geçirilmeden tepkide bulunmak pişmanlık yaratabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 21:00 Ay-Boşluk etkisindeyiz. İş hayatınız ile ilgili konular üzerinde yoğunluk çok fazladır. Mantıklı düşünmek pek kolay olmaz. Doyumsuzluk hali söz konusudur. Bazen işe dört elle sarılırsınız bazen de içinizden hiçbir şey yapmak gelmez. İletişim problemleri yaşanabilir. Başkasının ne söyleyeceği önemli değildir. Siz kendi düşüncenizi öne almaktan yanasınızdır. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 21:00 Ay-Boşluk etkisindeyiz. İlişkilerde iki yönlü düşünmenizi sağlar. Ancak bu düşünce tarzı, kafanızın karışmasına neden olabilir. Bir yandan özgür olmak istersiniz ancak diğer yandan bağımlısınızdır. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 21:00 Ay-Boşluk etkisindeyiz. Kafanızın içinde birden fazla konu dönüp durur. Konuşurken, yazışırken çoğu zaman dağılabilirsiniz. Mutlaka bir çözüm yolu bulmalıyım diyerek kendinizi zorlamak yerine önce sorunu net olarak saptamakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

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