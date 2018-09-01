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Günlük burç yorumları: 1 Eylül Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 07:38 | Son Güncelleme

1 Eylül Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 27-31 Ağustos haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 1 Eylül Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

1 Eylül Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları, yeni haftanın burç yorumları ve dolunayın balık burcuna etkisi haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 27-31 Ağustos haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 EYLÜL

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 08:33 Ay-Neptün görünümü, maddi-manevi konularda güven hissi verici hem de farkındalık gücünüzü yükseltici, aşka adanmışlığın, tüm benliğinizle kendinizle ve dünya ile kucaklaşmanın işaretçisidir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 08:33 Ay-Neptün görünümü, hem huzur duygusu veriyor hem de güven hissi yaratıyor. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen kişinin tek isteği maddi açıdan güvende olmak ve huzur içinde yaşamaktır. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 08:33 Ay-Neptün görünümü, iç dünyamızda huzuru ve güzellikleri hissetmekten yana olduğumuzu gösteriyor. İnancınızı yükseltici ve hayallerinizi besleyici bu enerjiyle kendimizi yaratıcı biçimde ortaya koyabiliriz. Evrensel birlik ve beraberlik ruhunu yüreğimizde hissedebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 08:33 Ay-Neptün görünümü, konforlu bir yaşam sürmek, güven ve huzur içinde olmak isteğinizi yükseltir. Hayatın anlamını çözebilmek için dini, mistik öğretilere ilgi duymanız mümkündür. Sezgileriniz güçlenir. Hedeflerinizi gerçekleştirmede güven duygunuz yerine gelir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 08:33 Ay-Neptün görünümü, hayalini kurduğunuz her şeye hem maddi hem de manevi anlamda ulaşmak istersiniz. Yaşam, ölüm, bilinmeyen konular ilginizi çekebilir. Değişik yerlerde olmayı, sorumluluklardan uzaklaşmayı, rahat etmeyi arzularsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 08:33 Ay-Neptün görünümü, hayallerinize uygun bir ilişki yaşama arzunuzu yükseltir. Eğer mutlu bir beraberliğiniz varsa, bunu hem maddi hem de manevi anlamda sağlamlaştırmak istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 08:33 Ay-Neptün görünümü, hem başkalarıyla iletişiminizi güçlendirici hem de güven ve sevgi olgusunu ön planda tutmamızın işaretçisidir. Değerlerimize sahip çıkacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 08:33 Ay-Neptün görünümü, ciddi niyetli veyahut arkadaşlık anlamındaki beraberlikler açısından hoş bir yansımadır. İnsan bir yandan aşka tutsaktır diğer yandan sağlam ve uzun vadeli olanı arzu eder. Güvende olmak, sevilmek arzusu duyar. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 08:33 Ay-Neptün görünümü, kendimizi her anlamda güvende hissetme arzumuzu büyütüyor. İnsan mutlu ve huzurlu bir yuvanın özlemini yüreğinin derinliklerinde hissetmek istiyor. Güven dolu bir çevrede, sevgi dolu insanlarla çevrili bir dünyayı özlüyor, hayal ediyor. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 08:33 Ay-Neptün görünümü, rahatlatıcı, huzur ve güven hissi verici bir enerjidir. Olumlu düşünmek, huzursuzluktan uzak durmak, sevgiyle yol almak istiyoruz. Aşk hayatımız, çocuklarımız, yaşamın hoş yanları, iç huzurumuzu fazlasıyla önemsiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 12:06 Ay-Jüpiter karşıtlığı, iş-ev arasındaki yaşamımızı gözden geçirmemizi sağlıyor. Hem kazanmak hem bölüşmek niyetindeyiz. Ancak sadece kendini düşünen kişilerle yola devam etmek niyetinde değiliz. Bizim de çıkarlarımız önemli diye düşüneceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Saat 12:06 Ay-Jüpiter karşıtlığı, birlikte yol alacağımız, paylaşımda bulunacağımız insanlarla bağlantıyı önemseyeceğiz. Fikirlerimizi, tecrübelerimizi ortaya koyarken, başkalarının da görüşlerini öğrenmek isteyeceğiz. Ortak paydada buluşabilmek arzumuz yoğun olacak. Devamını okumak için tıklayınız

27-31 Ağustos haftalık burç yorumları27-31 Ağustos haftalık burç yorumları
2018 Eylül ayı aylık burç yorumları2018 Eylül ayı aylık burç yorumları
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