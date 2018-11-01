Günlük burç yorumları: 1 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

1 Kasım Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Ekim ayının son haftasının burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 KASIM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, gün boyu Aslan burcunda ilerleyecek Ay, hayatın zevkli ve eğlenceli yanlarıyla sizi buluşturuyor. İster fikirlerinizi dış dünyada ifade ederek rahatlayın isterseniz yaratıcı aktivitelerde bulunun veya dostlarınızla beraber olun fark etmez. Burada önemli olan sizin kendinizi iyi hissetmenizdir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Ay-Mars karşıtlığı, bizi harekete geçirten isteklerin işaretçisidir. Her ne olursa olsun baskıya gelemeyiz. Ailemiz, yuvamızla ilgili konularda bireysel yönde aktifiz. Toplumdaki yanlışlıklara, insanların haksız yere acı çekmesine tahammül etmeyiz. Kimseye göre değil, kendimize göre fikirlerimizi ifade ederiz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Ay-Mars karşıtlığı etkisinde fikirlerimizi özgüvenli şekilde öne süreriz. Kimseden çekinmeyiz. Çevremizle bağımız gayet güçlüdür. Baskıya boyun eğmeyiz. Eğer bir şeyler canımızı sıkıyorsa bunu dile getiririz. Etrafımızdaki insanlar bizden etkilenirler. Farklı özelliklerimizle ilgi odağı oluruz. Kimsenin bizi etkilemesine izin vermeyiz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Ay-Mars karşıtlığı, hoşumuza giden bir şeyleri satın almanın ve kendimizi mutlu etmenin işaretçisi olan bu görünüm nedeniyle düşünmeden para harcarız. Kimsenin üstümüzde baskı kurmasına izin vermeyiz. İsteğimiz doğrultusunda hareket etmekten hoşlanırız. Sevdiğimiz şeylere sahip çıkarız. Birilerinin yönlendirmesinden hoşlanmayız. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Ay-Mars karşıtlığı, arzu ve isteklerimize göre hareket etmenin işaretçisidir. İlişkide karşı tarafın hal ve tavırlarına dikkat ederiz. Ancak bizim üstümüzdeki etkili olmasına izin vermeyiz. Baskıdan hoşlanmayız. Bizi dikkate almayan veya değer vermeyen kişilere tolerans göstermeyiz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Ay-Mars karşıtlık etkisinde, içimizden geldiği gibi hareket etmemize engel olan ne varsa ondan kurtulmak arzumuzdur. Sanki her şey üstümüze geliyor gibidir. Tahammül edemediğimiz insanlar, olaylar bizi bir hayli yorar. Bu saatlerde kendimizi hiçbir yere ait hissetmeyiz. Mesafeli davranırız. Bu kendimizi korumak içindir. Kaçmak kurtulmak, özgür olmak isteriz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Ay-Mars karşıt etkisi, toplumsal olaylara olan duyarlılığımızı yükseltiyor. Bizimle aynı düşünmeyen veya üzerimizde baskı kurarak yönlendirmeye çalışan kişilere baş kaldırırız. Sosyal ilişkilerimizde bireyliğimizi öne süreriz. Aşk ve yaşamın güzelliklerinin keyfine varmaktan hoşlanırız. Dışa karşı mesafe koyabilir, kendi zevklerimize ağırlık verebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Ay-Mars karşıtlık etkisi, sorumlulukları bir yana bırakmanın, duygusallık yerine, mantığımızı öne alarak hareket etmenin işaretçisidir. Toplumsal olaylara karşı duyarlılık gösteririz. Kim olursa olsun bizi etkisi altına almasından, neyi nasıl yapacağımızı söylemesinden hoşlanmayız. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar gün boyu Aslan burcunda ilerleyecek Ay, dışa dönük Yaylar için gayet olumlu bir enerji. Kendimiz adına belirlediğimiz yolda ilerlemek bu enerji sayesinde mümkün. Hatta bir çocuk kadar özgürce hareket etmemiz kolay. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar Ay-Aslan burcu seyir etkinliği altında sahip olduklarımızla övünebilir ve güçlü insanlarla çevrili bir dünyada yaşamak isteyebiliriz. Çünkü herhangi bir ihtiyacımızda veya zorlu bir durumla karşılaştığımızda bu kişileri devreye sokarak kolayca yol alabileceğimizi biliriz. Devamını okumak için tıklayınız Kova Günlük Burç Yorumu