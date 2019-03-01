Günlük burç yorumları 1 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Hafta sonuöncesi Mart ayının ilk günü yani 1 Mart Cuma için günlük burç yorumları ve Şubat ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 25 Şubat - 3 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Kariyer konularınıza odaklanacağınız bir güne başlıyorsunuz. Günün genelinde olumlu etkiler altında olacaksınız. İş başvurusu ve görüşmesi için gündüz vakitleri idealdir. Yöneticinizden destek görebilirsiniz. Çalışmıyorsanız bugünle beraber artık geleceğe dair istediklerinizi yapmak için o gücü içinizde hissedeceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Oğlak burcunda ilerlediği pozitif bir güne merhaba diyorsunuz. Seyahatleriniz gündeminizde olabilir. Akademik hayatınızda, eğitimlerinizde, uluslararası işlerinizde bugün olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Beklediğiniz olumlu haberler bugün gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay bugünün tamamında Oğlak burcunda hareketine devam ediyor. Finansal durumunuz ön plana çıkabilir. Borçlarınız aklınızı kurcalayabilir. Gündüz saatlerinde güzel enerjiler hakim olacak. Beklediğiniz paralar gelebilir. Eşiniz veya yakınınız size maddi destekte bulunabilir. Miras ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugünün tamamında Ay Oğlak burcundaki hareketini sürdürüyor. İlişki ve evlilik hayatınıza vakit ayırabilirsiniz. Eşinizle veya sevgilinizle daha fazla beraber olmak için hayatınızdaki diğer öncelikleri arka plana atabilirsiniz. Ortaklıkla iş yürütüyorsanız bugün yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Çalışma ortamınızda güzel etkiler aldığınız bir gündesiniz. Terfi alabilirsiniz. Uzun zamandır disiplinli ve özverili çalışmanız meyvelerini bugün toplayabilirsiniz. Gündüz saatleri zinde ve enerjik hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay’ın tüm gün Oğlak burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Aşk hayatınızda güzel etkilere açık bir gündesiniz. Çocuğunuzla ilgili de beklentileriniz varsa olumlu gelişmeler gündüz saatlerinde yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay Oğlak burcunda hareketini sürdürecek. Sizler daha sakin bir güne başlıyorsunuz. Ailenize vaktinizi harcayabilirsiniz. Ailecek sevineceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Bazılarınız evinde değişiklikler yapmak isteyebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Güne uyandığınızda Ay bütün gün Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Yoğun tempoyla güne başlayabilirsiniz. İletişimin yoğun olduğu işlerde çalışıyorsanız bugün kişisel yetenekleriniz ve pratik zekanızla güzel iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda da aktif bir gün geçireceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Bugünün tamamında Ay Oğlak burcunda hareket ediyor. Finansal konularınız ön planda olabilir. Gelirinizi arttıracak yatırım fırsatları karşınıza çıkabilir. Prim veya maaş beklentiniz varsa gündüz saatlerinde güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay sizin burcunuzda hareketini devam ettirecek. Enerjiniz yüksek olarak güne başlıyorsunuz. Şanslı, mutlu hissedeceğiniz bir gündesiniz. Kendinize vakit ayıracağınız bir gündesiniz. Artık sizi geriye çekenlere değil ileriye götüreceklere odaklanmalısınız. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak için günün ilk yarısını tercih edebilirsiniz. Akşama bırakmamanız iyi olur. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Bugünün tamamında Ay Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Düşük enerjili bir günde olmanıza rağmen özellikle günün ilk yarısı kendinizi enerjik ve mutlu hissedebilirsiniz. Güzel etkiler alıyor olacaksınız. Psikolojik olarak artık kendinizi rahat hissedeceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay Oğlak burcunda hareketini sürdürüyor. Şanslı bir güne uyanıyorsunuz. Geçmişte verdiğiniz emeklerin bugün karşılığını aldığınızı, yaptığınız işte başarı kazandığınızı görebilirsiniz. Bulunduğunuz toplulukta insanlar sizi konuşabilir. Özellikle şansa ihtiyacım var dediğiniz konularınız varsa günün ilk yarısını tercih edin. Devamını okumak için tıklayınız
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