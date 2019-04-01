Günlük burç yorumları 1 Nisan Pazartesi - Nisan ayı burç yorumları

1 Nisan Pazartesi yani yeni ayın ilk günü için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Kova burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 MART Koç Günlük Burç Yorumu Güne başladığınızda Ay Kova burcunda hareket ediyor. Sabah saatleri şansınız açık olabilir. Sonrasında Ay 06:01-17:47 arası boşluğa giriyor. 17:47 itibariyle Ay’ın Balık burcuna geçmesi sağlığınıza önem göstermeniz gereken bir akşamda olduğunuzu gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Günün çoğunda Ay Kova burcunda hareket ediyor. Günün başında kariyerinizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Ay 06:01-17:47 boşlukta olacağından toplantılarınız, görüşmeleriniz esnasında karar almakta zorlanabilirsiniz. 17:47’de ise Ay Balık burcuna geçiyor. Sosyal yönünüzün ortaya çıktığı bir akşam geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Ay’ın çoğunlukla Kova burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Erken saatlerde pozitif etkiler alıyorsunuz. Ay 06:01-17:47 saatleri arasında boşlukta ilerliyor. Bu zaman diliminde akademik konularınızda veya yurt dışı işlerinizde sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Günün başlangıcında Ay Kova burcundaki hareketini sürdürüyor. Sabah saatlerinde borçlarınız, kredileriniz için harekete geçebilirsiniz. 06:01-17:47 saatlerinde Ay boşlukta ilerleyecek. Yapacağınız finansal işlemler havada kalabilir. 17:47’de ise Ay Balık burcuna geçiş yapıyor olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Ay günün büyük kısmında Kova burcunda hareketini sürdürüyor. Sizler sabahın erken saatlerinde daha çok partner ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Ay’ın boşlukta olduğu 06:01-17:47 arasında ikili ilişkilerde iletişim kopuklukları yaşanabilir. Ay 17:47 itibariyle Balık burcuna geçiyor olacak. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Günün başlangıcında Ay hareketini Kova burcunda sürdürmeye devam ediyor. Çalışma ortamınız bugün ön plana çıkabilir. 06:01-17:47 arası Ay boşluktayken işleriniz yavaş ilerleyebilir. Hemen sonuç alamayabilirsiniz. Ay 17:47’de hareketini Balık burcunda sürdürmeye devam ediyor. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Ay’ın çoğunlukla Kova burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Aşk hayatınızla ilgili sabah saatlerinde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bugün 06:01-17:47 arası Ay boşlukta kalacak. Zaman zaman çocuğunuzla ve partnerinizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Bu zaman diliminden sonra Ay Balık burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Kova burcunda hareketini sürdüren Ay, bugün de sabah saatlerinde eviniz ve aileniz ile ilgili konuları gündeme getirebilir. Devamında 06:01-17:47 saatlerinde uzun süre boşlukta kalacak olan Ay, 17:47 itibariyle Balık burcuna geçiyor. Sizler için şanslı günlerin de başlangıcı oluyor. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Günün büyük bir çoğunluğunda Ay Kova burcundaki hareketini sürdürüyor. Sizler sabah saatlerinde olumlu haberler alabilirsiniz. Günün devamında ise 06:01-17:47 arası Ay boşlukta hareketini devam ettiriyor. Haberleşmede sorunlar yaşayabilirsiniz. 17:47 itibariyle de Ay Balık burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Günün genelinde Ay Kova’da ilerlemeye devam ediyor. Finansal işlemleriniz veya yatırımlarınız varsa sabah saatlerinde yapmaya özen gösterin. Çünkü Ay 06:01-17:47 arası boşlukta kalacak. Devamında 17:47’de Balık burcuna geçen Ay, iletişim yönünüzün aktif olduğu bir zaman dilimine girdiğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız