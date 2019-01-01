Günlük burç yorumları 1 Ocak Salı (2019 yıllık burç yorumları)

2019 yılına girdik ve yeni yılın ilk günü 1 Ocak Salı günü için günlük burç yorumları ile son haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasının bu son günü için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 OCAK Koç Günlük Burç Yorumu Maddi konularınıza önem göstereceğiniz bir gün olabilir. Borçlarınızı azaltmak için harcamalarınızı biraz kısmanız gerekebilir. Sabah saatlerinde Ay’ın Neptün ile kontağı, duygusal ilişkilerde güzel gelişmeler yaşatabilir. Eğer ki karşı taraf hala size açılmamışsa ilk adımı siz atabilirsiniz. Gece saatlerindeki Ay-Venüs kavuşumunun desteği ile gönül ilişkilerinde ve maddi konularda olumlu haberler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Yılın ilk gününe ilişkilerinizin ve evlilik konularınızın gündemde olacağı bir enerjiyle başlıyorsunuz. İlişki hayatınızla ilgili pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evliliğinde sorun olanlar varsa, yılın ilk günü her şeyi unutup, karşılıklı sevginizin her şeyi çözebileceğini fark edebilirsiniz. Sabah saatlerinde Ay-Neptün kontağıyla, ilişkinizde bu sefer mantığınızı değil, kalbinizin sesini dinleyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Yılın ilk gününe biraz yorgun başlıyorsunuz. Tatil günü olmasına rağmen siz hala iş düşünebilirsiniz. Yeni yıldaki maaşınızı ya da priminizi merak ediyor olabilirsiniz. Sabah saatlerinde Ay-Neptün kontağıyla, bağışıklık sisteminizi zayıf hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Güne aşkla uyanıyorsunuz. Yeni yılın ilk günü hem şans hem aşk var. Çocuğunuzla ilgili de güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sezgilerinizin de güçlü olduğu bir gündesiniz. Aklınızdan geçirdiğiniz şeyler önünüze çıkabilir. Sabah saatlerinde Ay-Neptün kontağının kesinleşmesiyle gördüğünüz rüyalar da çıkabilir. Kısacası bugün altıncı hissinize güvenin. Gece saatlerinde Ay-Venüs kavuşumu ile hala duygularında çekingen davrananlar varsa bu gece harekete geçmenizi tavsiye ederim. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Ailenize ve evinize odaklanacağınız bir güne başlıyorsunuz. Aile bireylerinizle planlar yapabilirsiniz. Evinizde ufak dekor değişiklikleri yapmayı düşünebilirsiniz. Sabah saatlerinde Ay-Neptün kontağının kesinleşmesiyle aşk konularında şansınız açık iyi değerlendirin. Sadece maddiyatla ilgili çok fazla hayallere kapılmayın. İleride ödeyebileceğinizi düşündüğünüz şey için, gerçekten maddi imkanınız olup olmadığını iyi analiz edin. Gece saatlerinde Ay-Venüs kavuşumu tekrardan gönül ilişkinizde hareketlenmeler yaratabilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Yılbaşı olmasına rağmen güne iletişim trafiğiniz baya yoğun olarak başlıyorsunuz. Kardeşiniz ya da yakınlarınızla planlar yapabilirsiniz. Kalabalık ortamlarda bulunabilirsiniz. Sabah saatlerinde Ay-Neptün kontağının kesinleşmesiyle aşk konularında şansınız açık. Fakat hayalperest olmamaya dikkat edin. İlişkiniz çok güzel gidebilir ama bu ilişkinin geleceği ile ilgili de gerçekçi olmanız gereklidir. Gece saatlerinde Ay-Venüs kavuşumu yalnızlar için yeni bir aşk sinyali verebilir. Duygularınızı gizlemeyin. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu Güne başlarken aklınızda bir para konusu olabilir. Özellikle bu gelirinizle ilgili bir beklenti olabilir. Beklediğinizden daha fazla gelirinizin arttığını öğrenmiş olabilirsiniz. Hatta bir gece önce hem yeni yılı hem de bu haberi aynı anda kutlamış olabilirsiniz. Sabah saatlerinde Ay-Neptün kontağı duygusal ilişkinizde güzel gelişmeler yaratabilir. Bağışıklık sisteminizi ihmal etmeyin, güçlü olsa da kendinize dikkat etmezseniz halsiz düşebilirsiniz. Gece saatlerinde Ay-Venüs kavuşumu hem aşkınızla hem de maddiyatınızla ilgili gelişmelerin habercisi olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Güne kendinize güveniniz tam, enerjisi yüksek bir Akrep olarak başlıyorsunuz. Bugünü kendinize ayırmak isteyebilirsiniz. Bazılarınız vaktini güzellik merkezlerinde harcayabilir. Stilinizi veya saçınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde Ay-Neptün kontağı ilişkinizde romantik anlar yaşatabilir. Bugün göreceğiniz rüyalar haberci olabilir. Hisleriniz bugün çok güçlü, iç sesinize kulak verin. Gece saatlerinde Ay-Venüs kavuşumu yine aşk hayatınızı ön plana çıkaracak. Çekicisiniz, dikkatler üzerinizde olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu Güne pozitif bir ruh haliyle başlıyorsunuz. 2019’a girmemizle beraber Yay burçları da geçmişi geçmişte bırakıyor. Geçmişten kopmadıkça pozitif gelişmeleri yaşayamadığınızı 2018‘de anladınız. Artık yeni bir sayfaya ihtiyacınız var. Sabah saatlerinde Ay-Neptün kontağı aşk hayatınızla ilgili konuları gündeme getirebilir. Gece saatlerinde Ay-Venüs kavuşumu yine aşk hayatınıza vurgu yapsa da bu sefer geçmişteki ilişkinizden bir haber alabilirsiniz. Unutmayın geçmiş geçmişte kaldı. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Dostlarınıza vakit ayıracağınız bir gün olabilir. Bulunduğunuz ortamda ve topluluklar arasında ilgi çekebilirsiniz. İnsanlar sizden bahsedebilir. Şansınızın da açık olduğu bir gün. Bugün enerjiniz çok güzel ve size iyi gelen ne varsa onu yapın. Sabah saatlerinde Ay-Neptün kontağı aşk hayatınızda da olumlu gelişmeler yaşatabilir. Bir adım atarsanız karşılığı gelebilir, çekinmeyin. Gece saatlerinde Ay-Venüs kavuşumu bu durumu daha da destekleyecek. İlişkinizde sorun varsa bu problemleri çözmek için ideal bir zaman dilimi. Devamını okumak için tıklayınız