Günlük burç yorumları 1 Şubat Cuma (2019 yıllık burç yorumları)

1 Şubat Cuma günü için günlük burç yorumları ile son haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Şubat ayının ilk haftası için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 28 Ocak- 3 Şubat haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Agresif görünümler mevcut olduğundan işinizle ilgili konuşmalarda sakin kalmaya özen gösterin. Çalışmıyorsanız bugün gelecekte yapmak istediklerinize ulaşmak için harekete geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Olumlu haberler alabilirsiniz. Akademik hayatınız, yurt dışı işleriniz gündemde olabilir. Yeni eğitimlere başlamak isteyebilirsiniz. Bugün başvuru yapmayı düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Bugünü borçlarınızı kapatmak, ödemelerinizi yapmak için değerlendirebilirsiniz. Harcamalarınızda fazla açılmamaya dikkat edin, açıldığınızda kapatmak zor olabiliyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sizler güne başladığınızda eşinize ve sevgilinize daha çok zamanınızı ayırabilirsiniz. Uzun zamandır birbirinize vakit ayıramıyorsanız bu akşamı değerlendirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay’ın boşlukta ilerlediği 03:46’ya kadar yeni bir şeye adım atmak uygun olmayabilir. Bu saat sonrası Oğlak burcunda hareketini sürdürecek olan Ay, iş hayatınızda yoğun bir günü de beraberinde getiriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Bugün aşk hayatınızda hareketlenmeler olabilir. Güzel gelişmelerde yaşayabilirsiniz. Kalıcı bir ilişkinin temeli atılabilir. Çocuğunuzla ilgili konular varsa beklediğiniz gelişmeyi yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay’ın açısız ilerlediği 03:46’ya kadar kafanız karışık olabilir, net düşünemediğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Bu zaman diliminden sonra Ay Oğlak burcuna geçiyor. Ailenize enerjinizi harcayacağınız bir gündesiniz. Sağlık problemleriyle ilgilenebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Boşlukta ilerlemesine devam eden Ay 03:46 olduğunda Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bugün iletişim trafiğiniz yoğun olabilir. İnsanların her istediğine yetişmeniz zor olabilir. Çalışıyorsanız üstünüzdeki iş yükü sizi gergin hissettirebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
İşleriniz yolunda gitmediğinde derin bir nefes alın. Bugün tepkilerinize hakim olmakta zorlanabilirsiniz. Özellikle partnerinize ve çocuğunuza karşı agresif bir tutumda olabilirsiniz. Sonradan düzeltmeye çalışsanız da karşı tarafı sözleriniz yaralamış olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Bugün aslında enerjiniz iyi ve kendinize güveniniz tam olarak güne merhaba diyorsunuz. Beklediğiniz gelişmeleri yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Bugün sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Ciddi anlamda size sıkıntı çıkarabilir. Fark edeceksiniz ki dinlenmedikçe geçmeyecek o yüzden bugün biraz kendinize vakit ayırın. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde sosyal yönünüz ön plana çıkacak. Arkadaşlarınızla buluşmak isteyebilirsiniz. Sosyal yardım kuruluşlarında görev alabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamda ilgi çekebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
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