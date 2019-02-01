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Günlük burç yorumları 1 Şubat Cuma (2019 yıllık burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 07:04 | Son Güncelleme

1 Şubat Cuma günü günlük burç yorumları yayında. Şubat ayının ilk gününde aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 28 Ocak- 3 Şubat haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 1 Şubat Cuma (2019 yıllık burç yorumları)

1 Şubat Cuma günü için günlük burç yorumları ile son haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Şubat ayının ilk haftası için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 28 Ocak- 3 Şubat haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 ŞUBAT

Koç Günlük Burç Yorumu

Agresif görünümler mevcut olduğundan işinizle ilgili konuşmalarda sakin kalmaya özen gösterin. Çalışmıyorsanız bugün gelecekte yapmak istediklerinize ulaşmak için harekete geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Olumlu haberler alabilirsiniz. Akademik hayatınız, yurt dışı işleriniz gündemde olabilir. Yeni eğitimlere başlamak isteyebilirsiniz. Bugün başvuru yapmayı düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Bugünü borçlarınızı kapatmak, ödemelerinizi yapmak için değerlendirebilirsiniz. Harcamalarınızda fazla açılmamaya dikkat edin, açıldığınızda kapatmak zor olabiliyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sizler güne başladığınızda eşinize ve sevgilinize daha çok zamanınızı ayırabilirsiniz. Uzun zamandır birbirinize vakit ayıramıyorsanız bu akşamı değerlendirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay’ın boşlukta ilerlediği 03:46’ya kadar yeni bir şeye adım atmak uygun olmayabilir. Bu saat sonrası Oğlak burcunda hareketini sürdürecek olan Ay, iş hayatınızda yoğun bir günü de beraberinde getiriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Bugün aşk hayatınızda hareketlenmeler olabilir. Güzel gelişmelerde yaşayabilirsiniz. Kalıcı bir ilişkinin temeli atılabilir. Çocuğunuzla ilgili konular varsa beklediğiniz gelişmeyi yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Ay’ın açısız ilerlediği 03:46’ya kadar kafanız karışık olabilir, net düşünemediğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Bu zaman diliminden sonra Ay Oğlak burcuna geçiyor. Ailenize enerjinizi harcayacağınız bir gündesiniz. Sağlık problemleriyle ilgilenebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Boşlukta ilerlemesine devam eden Ay 03:46 olduğunda Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bugün iletişim trafiğiniz yoğun olabilir. İnsanların her istediğine yetişmeniz zor olabilir. Çalışıyorsanız üstünüzdeki iş yükü sizi gergin hissettirebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

İşleriniz yolunda gitmediğinde derin bir nefes alın. Bugün tepkilerinize hakim olmakta zorlanabilirsiniz. Özellikle partnerinize ve çocuğunuza karşı agresif bir tutumda olabilirsiniz. Sonradan düzeltmeye çalışsanız da karşı tarafı sözleriniz yaralamış olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Bugün aslında enerjiniz iyi ve kendinize güveniniz tam olarak güne merhaba diyorsunuz. Beklediğiniz gelişmeleri yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Bugün sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Ciddi anlamda size sıkıntı çıkarabilir. Fark edeceksiniz ki dinlenmedikçe geçmeyecek o yüzden bugün biraz kendinize vakit ayırın. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Günün genelinde sosyal yönünüz ön plana çıkacak. Arkadaşlarınızla buluşmak isteyebilirsiniz. Sosyal yardım kuruluşlarında görev alabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamda ilgi çekebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

28 Ocak - 3 Şubat haftalık burç yorumları28 Ocak - 3 Şubat haftalık burç yorumları
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