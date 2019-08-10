HABER

Günlük burç yorumları 10 Ağustos Cumartesi - Ay, Yay burcunda ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 08:07 | Son Güncelleme

10 Ağustos'ta burcunuzda sizi neler bekliyor? Günlük burç yorumları ile Ağustos ayı burç yorumları yayında. Ay'ın Yay burcunda ilerlediği bu gün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 5 - 11Ağustos haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 10 Ağustos Cumartesi - Ay, Yay burcunda ilerliyor

10 Ağustos Cumartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Ağustos ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Ay burcunda ilerleyip Jüpiter ile buluştuğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 5 - 11Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 Ağustos

Koç Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde Ay, Yay burcunda ilerlemeye devam ediyor. İlk saatlerden itibaren Ay’ın Jüpiter ile kavuşması devamında da Venüs ile güzel açılarda bulunması pozitif bir sabaha başladığınızı gösteriyor. Sevdiğinizle romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay, Yay burcunda bugün de ilerlemeye devam ediyor. Sabahtan itibaren Ay’ın Jüpiter ve Venüs ile oluşturduğu pozitif kontaklar sayesinde dışa dönük olduğunuz, neşeli bir günde olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay, Yay burcunda ilerlemeye devam ediyor. Sabah itibariyle Ay ve Jüpiter kavuşumuna sonrasında Venüs’ün de eşlik etmesi yine romantik ve tutkulu bir günde olduğunuzu gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay, güne uyandığınızda Yay burcunda hareket ediyor. Erken saatlerde Ay’ın Jüpiter ile kavuşumda olması arkasından Venüs’le açı kurması sizlere hem maddi hem de özel meselelerinizde şans getirecektir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay, hareketine Yay burcunda devam ediyor. Erken saatte Ay-Jüpiter kavuşumunun devamında Ay’ın Venüs’le kontak kurması, gündüz saatlerinde yine şansınızın açılacağını gösteriyor. Aşk hayatınızdaki pozitif görünümler devam edecektir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Ay, Yay burcundaki seyrine bugün devam ediyor. Ay’ın Jüpiter’le kavuştuğu sabah saatlerinden itibaren olumlu bir güne başlıyor olacaksınız. Devamında Ay’ın Venüs’e açı yapması da gönül ilişkinizde de güzellikleri beraberinde getirecektir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay, bütün gün Yay burcunda hareket ediyor. Sabah Ay ve Jüpiter kavuşumunun devamında Venüs’le kontak kuran Ay sayesinde bugün yüzünüzü güldürecek haberler alabilirsiniz. Seyahat planları yapabilirsiniz. Yakınlarınızla beraber keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay, hareketine Yay burcunda devam ediyor. Ay’ın Jüpiter ile kavuştuğu sabah saatleriyle beraber bereketli bir güne adım atıyorsunuz. Bu şansın devamında Venüs’e kontak kuran Ay, kariyer hayatınızda da kazancı yüksek iş tekliflerini karşınıza getirebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, sizlerin burcundaki hareketine devam ediyor. Özellikle erken saatlerde Ay-Jüpiter kavuşumu sayesinde şansınız ikiye katlanabilir. Bugün yapmanız gereken her iş olumlu sonuçlanabilir. Ay, bu kavuşumdan sonra Venüs’le pozitif açı kurarak size aşkı da getiriyor olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay, gün boyunca Yay burcundaki seyrine devam ediyor. Günün başında Ay ve Jüpiter kavuşumuyla şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Sonrasında Venüs’e pozitif kontak kuran Ay, eski gönül ilişkinizle ilgili gelişmeler yaşamanızı sağlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Yay burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Günün ilk ışıklarında kavuşan Ay ve Jüpiter yine parlayacağınız bir günü karşınıza getiriyor. Bu kavuşum sonrası Ay’ın Venüs’e uyumlu açıya gitmesi aşk hayatınızda da beklenmedik güzellikleri karşınıza getirebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Günün bütününde Ay, hareketini Yay burcunda sürdürüyor. Sabah saatlerinde kavuşan Ay ve Jüpiter zirveye oynayacağınız bir günde olduğunuzu gösteriyor. Devamında Ay ve Venüs arasındaki pozitif açı da maddi olarak sizi rahatlatacak işlerin ayağınıza geleceğini gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız

5-11 Ağustos haftalık burç yorumları5-11 Ağustos haftalık burç yorumları
1 Ağustos Aslan burcunda yeniay1 Ağustos Aslan burcunda yeniay
Yeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumlarıYeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Kurban Bayramı'nda eylem planlıyorlardı! Böyle yakalandılar

Kurban Bayramı'nda eylem planlıyorlardı! Böyle yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul yol durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü

Son depremler! Kandilli Rasathenesi duyurdu: Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de korkutan deprem!

Kapadokya'da biçerdöver kaya oluşumlarına çarptı

Bu sabah Kapadokya'da yaşandı

Bir haftadır her yerde aranıyordu! Güzel haber geldi

Bir haftadır her yerde aranıyordu! Güzel haber geldi

Ankara'da kontrolden çıkan araç dükkana daldı

Üç araca çarpıp dükkana daldı!

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.