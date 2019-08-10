Günlük burç yorumları 10 Ağustos Cumartesi - Ay, Yay burcunda ilerliyor

10 Ağustos Cumartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Ağustos ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Ay burcunda ilerleyip Jüpiter ile buluştuğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 5 - 11Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 Ağustos Koç Günlük Burç Yorumu

Günün genelinde Ay, Yay burcunda ilerlemeye devam ediyor. İlk saatlerden itibaren Ay’ın Jüpiter ile kavuşması devamında da Venüs ile güzel açılarda bulunması pozitif bir sabaha başladığınızı gösteriyor. Sevdiğinizle romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay, Yay burcunda bugün de ilerlemeye devam ediyor. Sabahtan itibaren Ay’ın Jüpiter ve Venüs ile oluşturduğu pozitif kontaklar sayesinde dışa dönük olduğunuz, neşeli bir günde olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Güne başladığınızda Ay, Yay burcunda ilerlemeye devam ediyor. Sabah itibariyle Ay ve Jüpiter kavuşumuna sonrasında Venüs’ün de eşlik etmesi yine romantik ve tutkulu bir günde olduğunuzu gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay, güne uyandığınızda Yay burcunda hareket ediyor. Erken saatlerde Ay’ın Jüpiter ile kavuşumda olması arkasından Venüs’le açı kurması sizlere hem maddi hem de özel meselelerinizde şans getirecektir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Güne başladığınızda Ay, hareketine Yay burcunda devam ediyor. Erken saatte Ay-Jüpiter kavuşumunun devamında Ay’ın Venüs’le kontak kurması, gündüz saatlerinde yine şansınızın açılacağını gösteriyor. Aşk hayatınızdaki pozitif görünümler devam edecektir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Ay, Yay burcundaki seyrine bugün devam ediyor. Ay’ın Jüpiter’le kavuştuğu sabah saatlerinden itibaren olumlu bir güne başlıyor olacaksınız. Devamında Ay’ın Venüs’e açı yapması da gönül ilişkinizde de güzellikleri beraberinde getirecektir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Ay, bütün gün Yay burcunda hareket ediyor. Sabah Ay ve Jüpiter kavuşumunun devamında Venüs’le kontak kuran Ay sayesinde bugün yüzünüzü güldürecek haberler alabilirsiniz. Seyahat planları yapabilirsiniz. Yakınlarınızla beraber keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Tüm gün Ay, hareketine Yay burcunda devam ediyor. Ay’ın Jüpiter ile kavuştuğu sabah saatleriyle beraber bereketli bir güne adım atıyorsunuz. Bu şansın devamında Venüs’e kontak kuran Ay, kariyer hayatınızda da kazancı yüksek iş tekliflerini karşınıza getirebilir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay, sizlerin burcundaki hareketine devam ediyor. Özellikle erken saatlerde Ay-Jüpiter kavuşumu sayesinde şansınız ikiye katlanabilir. Bugün yapmanız gereken her iş olumlu sonuçlanabilir. Ay, bu kavuşumdan sonra Venüs’le pozitif açı kurarak size aşkı da getiriyor olacak. Devamını okumak için tıklayınız