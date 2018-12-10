Günlük burç yorumları: 10 Aralık Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

9 Aralık Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10-16 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 06:20 Ay-Pluto kavuşumu, sorumluluklarımızı işaret ediyor. Toplumsal ilişkilerde sabırlı ve disiplinli olmak gerekiyor. Evet, siz önemlisiniz ancak diğerlerinin de önemli olduğu bilinciyle hareket etmekte fayda var. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 06:20 Ay-Pluto kavuşumu, sorumluluklarının farkında, tutarlı ve sağlam olana yönelen sizler için bu enerji gayet olumlu. Elinizdekilerin kıymetini bildiğiniz için, hem sorumluluklarınızla başa çıkabilir hem de arzu ettiğiniz şekilde ilerleyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 06:20 Ay-Pluto kavuşumu, kendinizle yüzleşmeniz anlamında etkilidir. Kişi bu etki altında bazen kendini dış dünyadan uzaklaştırır bazen de sanki her şey yolundaymış gibi davranabilir. Hayatın doğal süreçleri içinde yaşadığı olayları kuşkuyla inceler. Böyle hissettiğinizde kendinizden asla uzaklaşmayınız. Çünkü siz, pes etmeyecek kadar akıllı ve bir çıkış yolu bulacak kadar mantıklı kişilersiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 06:20 Ay-Pluto kavuşum etkisinde, sevgilimizin duygu ve ihtiyaçlarımıza karşı daha hassas olması gerektiğini düşünüyoruz. Güven içinde olabilmemiz için sevdiğimiz kişinin bize olan yaklaşımı son derece önemli. Bu enerji, her durumu ciddiyetle ele almamızı sağlıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 06:20 Ay-Pluto kavuşum etkisinde, hayatın zevkli yanlarına bile ciddiyetle yanaşabiliriz. Bizi gerçekten güvende olduğumuza ikna edebilecek bir kişiyle aşk yaşamanın ne kadar özel olacağını düşünebiliriz. Kendimizi güçlü biri olarak göstermemiz gayet kolaydır. Devamını okumak için tıklayınız 10-16 aralık haftalık burç yorumları Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 06:20 Ay-Pluto kavuşum etkisinde, başkalarına güvenmekte temkinli davranabilirsiniz. Olur olmaz yere kimi zaman korkular, kaygılar duyabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde sanki pek rahat değilsinizdir. Kafanızın içinde her şeyi kurgular, mantıklı düşünmek isteseniz de, elinizde olmadan endişelenebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 06:20 Ay-Pluto kavuşum etkisinde, kişi kendine ait sınırlarını korumaktan yana. Bazı ters giden durumları bile olgunlukla karşılayabilir veya böyle karşılaması doğru olur. Zaten hatasız ve önyargısız bir şekilde durum ve insanlara yanaşırsak biliniz ki, huzurunuz kaçmaz. Devamını okumak için tıklayınız