Günlük burç yorumları: 10 Aralık Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

9 Aralık Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10-16 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 06:20 Ay-Pluto kavuşumu, sorumluluklarımızı işaret ediyor. Toplumsal ilişkilerde sabırlı ve disiplinli olmak gerekiyor. Evet, siz önemlisiniz ancak diğerlerinin de önemli olduğu bilinciyle hareket etmekte fayda var. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 06:20 Ay-Pluto kavuşumu, sorumluluklarının farkında, tutarlı ve sağlam olana yönelen sizler için bu enerji gayet olumlu. Elinizdekilerin kıymetini bildiğiniz için, hem sorumluluklarınızla başa çıkabilir hem de arzu ettiğiniz şekilde ilerleyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 06:20 Ay-Pluto kavuşumu, kendinizle yüzleşmeniz anlamında etkilidir. Kişi bu etki altında bazen kendini dış dünyadan uzaklaştırır bazen de sanki her şey yolundaymış gibi davranabilir. Hayatın doğal süreçleri içinde yaşadığı olayları kuşkuyla inceler. Böyle hissettiğinizde kendinizden asla uzaklaşmayınız. Çünkü siz, pes etmeyecek kadar akıllı ve bir çıkış yolu bulacak kadar mantıklı kişilersiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 06:20 Ay-Pluto kavuşum etkisinde, sevgilimizin duygu ve ihtiyaçlarımıza karşı daha hassas olması gerektiğini düşünüyoruz. Güven içinde olabilmemiz için sevdiğimiz kişinin bize olan yaklaşımı son derece önemli. Bu enerji, her durumu ciddiyetle ele almamızı sağlıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 06:20 Ay-Pluto kavuşum etkisinde, hayatın zevkli yanlarına bile ciddiyetle yanaşabiliriz. Bizi gerçekten güvende olduğumuza ikna edebilecek bir kişiyle aşk yaşamanın ne kadar özel olacağını düşünebiliriz. Kendimizi güçlü biri olarak göstermemiz gayet kolaydır. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 06:20 Ay-Pluto kavuşum etkisinde, başkalarına güvenmekte temkinli davranabilirsiniz. Olur olmaz yere kimi zaman korkular, kaygılar duyabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde sanki pek rahat değilsinizdir. Kafanızın içinde her şeyi kurgular, mantıklı düşünmek isteseniz de, elinizde olmadan endişelenebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 06:20 Ay-Pluto kavuşum etkisinde, kişi kendine ait sınırlarını korumaktan yana. Bazı ters giden durumları bile olgunlukla karşılayabilir veya böyle karşılaması doğru olur. Zaten hatasız ve önyargısız bir şekilde durum ve insanlara yanaşırsak biliniz ki, huzurunuz kaçmaz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler 18 Şubat 2019 tarihine kadar düz seyirle Balık burcunda ilerleyecek Chiron, bize zayıflıklarımızı bize hatırlatarak, yaralarımızı iyileştirmek için uyarıcıdır. Bu uyarı doğal olarak bu konuyla daha fazla ilgilenerek şifa bulmamızı sağlar. Şimdi bu tanımlamadan yola çıkarsak, görüyoruz ki bu dönemde aşk hayatımız, çocuklarımız, irade gücümüz, hayatı ele alış ve değerlendirme biçimimizle yakından ilgilenmemiz gerekecek. Çünkü aşk hayatınızda tek bir pürüz yaşanmasından bile korku duyabilirsiniz. Eğer kendinden oldukça emin bir kişiyle beraberseniz ve bu insan size arzu ettiğiniz kadar değer vermiyorsa, bu sevgiyi elde etmek için gereğinden fazla fedakarlıkta bulunabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 06:20 Ay-Pluto kavuşumu, maddi konularda ciddiyet ve biraz da dikkat işaretidir. Dereyi görmeden paçalar sıvanmaz. Parasal getiriler risk altına alınmaz. Eğer bir karar verilecekse, artı ve eksisiyle gözden geçirilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 06:20 Ay-Pluto kavuşumu, kendinize olan güven duygunuzu yükseltiyor. Olgun tavırlarınız, etrafınızı kucaklayışınız insanların sizin yanınızda rahatlamalarını sağlıyor. İşlerinizi planlayarak kolayca bitirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 06:20 Ay-Pluto kavuşum etkisinde, kişi iç derinliklerinde kendine olan saygısını, inancını mutlaka ayakta tutmalı. Durumlar umduğumuz gibi gitmiyor diye karamsarlığa kapılmayınız. Bazen insan duygularını bastırabilir veya elinde olmayan durumlar onu yalnızlığa itebilir. Ancak kendine güvenli bir insan yaşanabilecek her türlü gelişme karşısında öz değer duygusunu yitirmeden mücadelesini sürdürebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 06:20 Ay-Pluto kavuşumu, proje ve planların derinlikli gözden geçirilip, yürürlüğe konulmasını sağlayıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız
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