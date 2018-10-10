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Günlük burç yorumları: 10 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 06:57 | Son Güncelleme

10 Ekim Çarşamba gün için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 10 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

10 Ekim Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 EKİM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, 10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında, Merkür Akrep burcunda seyrini sürdürecek. Kredi başvuruları veya yatırımlar, mali hesaplar, beklenen destekler, hisseli paralar, eş ve iş ortağınızla finansal ilişkinizden, yükümlü olduğumuz ve altına imza attığımız belgelere kadar geniş bir alanda odaklanacağız ve yine dikkatlice gözden geçireceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, 10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında karşıt burcunuz Akrepte ilerleyecek Merkür, evlilik, uzun süren ilişki, bizden farklı görüşte olan kişilerle ilişkilerimiz, finansal ve ilişki anlamındaki kanuni davalar, başkalarıyla olan her türlü anlaşma ve yasal konular üzerinde yeniden duracağız. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, 10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında çalışma hayatınızla ilgili konularda etkili olacak Merkür-Akrep burcu geçişinde nelere dikkat edeceğiz? İş ortamındaki ilişkilerin niteliği, işinizle alakalı meselelere bakış açınız, iş tercihleriniz ve şu andaki mevcut işinizle alakalı finansal konular yine önemini koruyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, 10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında Merkür Akrep burcunda seyrini sürdürecek. Aşk hayatımız, çocuk sahibi olma veya çocuğumuzla ilgili konular yine önemini koruyacak. Düşüncelerimizi çoğu zaman dışa karşı, gizleme gereği duyabiliriz. Bu üzülmemek veya tanımadığımız kişilere karşı bir güvenlik önlemidir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, 10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında Akrep burcunda seyrini sürdürecek Merkür, aile hayatı ve evinizle alakalı evi konularda, yerleşim alanıyla ilgili mali konuların yine önemli olduğunu işaret ediyor. Eğer ailede bir sorun yaşanıyorsa bu dönemde Aslanlar, düşüncelerini, hislerini pek belli etmezler. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, 10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında Merkür-Akrep burcunda ilerleyecek. Yakın çevremizle olan ilişkilerimiz, eğitim ve iş hayatımız, kariyer yaşantımız ve toplum içindeki yerimizle alakalı her durumu yine derinlikli bir şekilde gözden geçireceğiz. İşimizde güçlü olmak, girişimlerimizde başarılı olmak, birilerinin önüne geçmek, güçlü olmak arzusu ön planda olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, 10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında Akrep burcunda ilerleyecek Merkür, parasal konuları derinlikli bir şekilde gözden geçirmemizi sağlıyor. Çıkarlarınızı öne alabilirsiniz. İnsanları nasıl etkileyeceğinizi, kimden ne gibi yararlar elde edebileceğinizi, doğru yatırımlarda bulunacağınızı hesap edersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, 10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında, burcunuzda ilerleyecek Merkür, çevre ilişkilerinin, iş meselelerinin, eğitim ve ticaret konularının gözden geçirilmesi yönünden değer taşıyor. Kişisel tercihlerimize, ilişkilerimiz, maddi ve manevi ortaklıklarımıza bakacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, 10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında Merkür-Akrep burcunda seyrini sürdürecek. Mali konular, bütçeyle alakalı meseleler yine önemini koruyor. Dostu ve düşmanı bilmek isteyeceğiz. İster özel hayatımız ister iş ortaklığımız veya mesleki konularda olsun fark etmez, düşüncelerimizi, planlarımızı kimseyle paylaşmaya, konuşmak istemeyebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, 10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında Merkür-Akrep burcunda ilerleyecek. Sosyal ilişkiler, hedeflerimiz, eğitim ve ticari konular, çalışma hayatımızla ilgili meseleleri yine derinlikli bir şekilde gözden geçireceğiz. Etrafımızdaki her şeyi gözlem altına alacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, 10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında Merkür-Akrep burcunda seyrini sürdürecek. Mesleki konular üzerinde yine düşüneceğiz. Eğer, çıkarlarımız başkalarıyla işbirliğini gerektiriyorsa bu süreçte iyice düşünmeden riskli kararlar vermemek lazım. Suyun akışına gitmek iyidir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 10 Ekim saat:03:40-31 Ekim saat:07:38 tarihleri arasında Merkür-Akrep burcunda ilerleyecek. Öncelikle çalıştığımız yerle ilgili meselelerin ve durumumuzun gözden geçirilmesinde yarar var. Eğitim ve uzmanlık, ticaret, maddi ve manevi değerlerimiz ve inancımız gayet önemli. Bunlara özel bir şekilde odaklanacağız. Kendimizi, ailemizi, ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları
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