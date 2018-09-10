Günlük burç yorumları: 10 Eylül Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

10 Eylül Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumlarıhaberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 00:05 Ay-Pluto görünümü, kendimizle iç temasımızı güçlendiriyor. Hiç kimsenin üstümüzde baskı kurmasına izin vermeyeceğiz. Çıkarlarınızı düşünecek ve buna göre hareket edeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 00:05 Ay-Pluto görünümünde, duygularımız öylesine yoğun ve öylesine güçlüdür ki, ilişkimizi içeren konularda partnerimizin her bir hareketi ve bize yönelik her tavrını gözlemlemeye çalışırız. Kullandığı sözcüklerin ardında neler saklı çözmek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 00:05 Ay-Pluto görünüm etkisinde, ihtiyaçlarımızı daha fazla önemseriz. Kim bize karşı ve kim bizimle beraber? Bunları bilmek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 00:05 Ay-Pluto görünüm etkisi altında, derinden derine ilişkimizle ilgili konuları gözden geçirebiliriz. Aranızdaki paylaşım duygusunun önemi son derece büyüktür. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 00:05 Ay-Pluto görünümü, ilgi görme, desteklenme ihtiyacının simgesidir. Ancak bu destek sizin üstünüzde baskı oluşturursa buna izin vermezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 00:05 Ay-Pluto görünümü, gizli arzu ve isteklerimizi yüzeye çıkartır. Ne olacaksa olsun, bir an önce güçlenmeliyim diye düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 00:05 Ay-Pluto görünümü, her konuda kazançlı çıkma arzunuzdur. Geleceğimizi garanti altına alma ihtiyacınız her zamankinden çok daha yükselir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 00:05 Ay-Pluto görünümü, sizi destekleyicidir. Çevrenizdeki insanlar üzerinde sözel anlamda etkili olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 00:05 Ay-Pluto görünüm etkisinde, tutkularımız öylesine güçlüdür ki, hiç kimse ve hiçbir neden sizi aşktan uzaklaştıramaz. Zorlasa da, kendisine tutsak etse de, aşkın peşinden koşmak gerektiğini düşünürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 00:05 Ay-Pluto görünümü, sizi gerek aşk, gerekse hedefleriniz anlamında destekliyor. Bu gücün özünde başarı hırsı yatmakta. Birilerinin kontrolü ele geçirmemesi için, siz onlardan önce davranarak ipi göğüsleyen taraf olmak niyetindesiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 00:05 Ay-Pluto olumlu görünümünü sizi derinlikli düşünmeye sevk ediyor. Tutkulu bir aşka özlem duyuyoruz. Hayatımızı olumlu yönde değiştirecek bir aşkın gücüne ihtiyacımız var. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 00:05 Ay-Pluto görünümü, sizi güçlendirir. Güven duygunuzu yükseltir. Ay-Satürn görünümü, zorlayan kişi ve durumlardan kaçma arzumuzu işaret ediyor. Devamını okumak için tıklayınız
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