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Günlük burç yorumları: 10 Eylül Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 06:52 | Son Güncelleme

10 Eylül Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 10 Eylül Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

10 Eylül Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumlarıhaberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 EYLÜL

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 00:05 Ay-Pluto görünümü, kendimizle iç temasımızı güçlendiriyor. Hiç kimsenin üstümüzde baskı kurmasına izin vermeyeceğiz. Çıkarlarınızı düşünecek ve buna göre hareket edeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 00:05 Ay-Pluto görünümünde, duygularımız öylesine yoğun ve öylesine güçlüdür ki, ilişkimizi içeren konularda partnerimizin her bir hareketi ve bize yönelik her tavrını gözlemlemeye çalışırız. Kullandığı sözcüklerin ardında neler saklı çözmek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 00:05 Ay-Pluto görünüm etkisinde, ihtiyaçlarımızı daha fazla önemseriz. Kim bize karşı ve kim bizimle beraber? Bunları bilmek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 00:05 Ay-Pluto görünüm etkisi altında, derinden derine ilişkimizle ilgili konuları gözden geçirebiliriz. Aranızdaki paylaşım duygusunun önemi son derece büyüktür. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 00:05 Ay-Pluto görünümü, ilgi görme, desteklenme ihtiyacının simgesidir. Ancak bu destek sizin üstünüzde baskı oluşturursa buna izin vermezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 00:05 Ay-Pluto görünümü, gizli arzu ve isteklerimizi yüzeye çıkartır. Ne olacaksa olsun, bir an önce güçlenmeliyim diye düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 00:05 Ay-Pluto görünümü, her konuda kazançlı çıkma arzunuzdur. Geleceğimizi garanti altına alma ihtiyacınız her zamankinden çok daha yükselir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 00:05 Ay-Pluto görünümü, sizi destekleyicidir. Çevrenizdeki insanlar üzerinde sözel anlamda etkili olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 00:05 Ay-Pluto görünüm etkisinde, tutkularımız öylesine güçlüdür ki, hiç kimse ve hiçbir neden sizi aşktan uzaklaştıramaz. Zorlasa da, kendisine tutsak etse de, aşkın peşinden koşmak gerektiğini düşünürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 00:05 Ay-Pluto görünümü, sizi gerek aşk, gerekse hedefleriniz anlamında destekliyor. Bu gücün özünde başarı hırsı yatmakta. Birilerinin kontrolü ele geçirmemesi için, siz onlardan önce davranarak ipi göğüsleyen taraf olmak niyetindesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 00:05 Ay-Pluto olumlu görünümünü sizi derinlikli düşünmeye sevk ediyor. Tutkulu bir aşka özlem duyuyoruz. Hayatımızı olumlu yönde değiştirecek bir aşkın gücüne ihtiyacımız var. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 00:05 Ay-Pluto görünümü, sizi güçlendirir. Güven duygunuzu yükseltir. Ay-Satürn görünümü, zorlayan kişi ve durumlardan kaçma arzumuzu işaret ediyor. Devamını okumak için tıklayınız

1-9 Eylül haftalık burç yorumları1-9 Eylül haftalık burç yorumları
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