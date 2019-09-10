Günlük burç yorumları 10 Eylül Salı - Ay, Kova burcuna geçiyor!

10 Eylül Salı günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Eylülayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Boşluktaki Ay'ın Kova burcuna geçiş yaptığı bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9-15 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 Eylül Koç Günlük Burç Yorumu

Boşlukta kalan Ay, 00:23’te Kova burcuna geçiyor. Sabah saatlerinde dostlarınızdan destek görebilirsiniz. Günün en sert açısı Güneş’ten geliyor. Güneş-Neptün karşıtlığı nedeniyle gün içinde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Bağışıklık sisteminiz ve ayak bölgeniz risk altında olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Saat 00:23’te Ay, Kova burcuna geçiyor. Sabah meydana gelen Güneş ve Neptün karşıtlığı sebebiyle aşk hayatınızda hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. İlişkinizde şanssız olduğunuzu düşündürtecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay, saat 00:23’te Kova burcuna geçiyor. Sabah oluşan Güneş-Neptün karşıt açısı nedeniyle kariyer hayatınızda gergin bir gün geçirebilirsiniz. Yöneticinizin güç gösterileri yapması bir noktadan sonra hayalinizdeki işin bu olmadığı gerçeğiyle yüzleşmenize neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Saatler 00:23’ü gösterdiğinde Ay, Kova burcuna geçiyor. Güneş’in Neptün ile yaptığı karşıtlık nedeniyle gün içinde eğitim hayatınızla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Düşündüğünüz eğitimin hayalinizdeki gibi çıkmadığını düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Saat 00:23 olduğunda Ay, Kova burcuna ilerliyor. Güneş ve Neptün arasında ortaya çıkan karşıtlık bugün maddi olarak umduğunuz gelişmeleri yaşamamanıza neden olabilir. Elinize daha fazla para geçmesi gerekirken biraz daha beklemeniz gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Ay, bugün hareketine 00:23’ten itibaren Kova burcunda devam ediyor. Güneş’in Neptün ile yaptığı karşıtlık nedeniyle duygusal olarak kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki farklılıklar gün gittikçe aklınıza takılıyor olabilir. Kalbiniz kırılabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Saat 00:23’te Ay, hareketine Kova burcuna geçerek devam ediyor. Güneş’in sabah saatlerinde Neptün ile yaptığı karşıtlık nedeniyle sağlığınızı ihmal etmemeniz gereken bir gündesiniz. Psikolojik olarak da çıkmaz da olduğunuz konular enerjinizi düşürebilir. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Ay, bugün saat 00:23’te Kova burcuna giriş yapıyor. Günün ilk saatlerinde aktifleşen Güneş-Neptün karşıtlığı nedeniyle hem aşktan hem dostlardan yana beklentileriniz boş çıkabilir. Hayal ettiğiniz ilişkinin aklınızdakinden çok farklı olduğunu görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Ay, saat 00:23 itibariyle Kova burcuna giriş yapıyor. Güneş-Neptün karşıtlığının aktif olduğu sabah saatlerinde sizler de kariyer hayatınızda gergin olabilirsiniz. Bu zamana kadar verdiğiniz emeklerin takdirini alamamak sizi üzebilir. Devamını okumak için tıklayınız