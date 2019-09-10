Günlük burç yorumları 10 Eylül Salı - Ay, Kova burcuna geçiyor!

10 Eylül Salı günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Eylülayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Boşluktaki Ay'ın Kova burcuna geçiş yaptığı bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9-15 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Boşlukta kalan Ay, 00:23’te Kova burcuna geçiyor. Sabah saatlerinde dostlarınızdan destek görebilirsiniz. Günün en sert açısı Güneş’ten geliyor. Güneş-Neptün karşıtlığı nedeniyle gün içinde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Bağışıklık sisteminiz ve ayak bölgeniz risk altında olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Saat 00:23’te Ay, Kova burcuna geçiyor. Sabah meydana gelen Güneş ve Neptün karşıtlığı sebebiyle aşk hayatınızda hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. İlişkinizde şanssız olduğunuzu düşündürtecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay, saat 00:23’te Kova burcuna geçiyor. Sabah oluşan Güneş-Neptün karşıt açısı nedeniyle kariyer hayatınızda gergin bir gün geçirebilirsiniz. Yöneticinizin güç gösterileri yapması bir noktadan sonra hayalinizdeki işin bu olmadığı gerçeğiyle yüzleşmenize neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Saatler 00:23’ü gösterdiğinde Ay, Kova burcuna geçiyor. Güneş’in Neptün ile yaptığı karşıtlık nedeniyle gün içinde eğitim hayatınızla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Düşündüğünüz eğitimin hayalinizdeki gibi çıkmadığını düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Saat 00:23 olduğunda Ay, Kova burcuna ilerliyor. Güneş ve Neptün arasında ortaya çıkan karşıtlık bugün maddi olarak umduğunuz gelişmeleri yaşamamanıza neden olabilir. Elinize daha fazla para geçmesi gerekirken biraz daha beklemeniz gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay, bugün hareketine 00:23’ten itibaren Kova burcunda devam ediyor. Güneş’in Neptün ile yaptığı karşıtlık nedeniyle duygusal olarak kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki farklılıklar gün gittikçe aklınıza takılıyor olabilir. Kalbiniz kırılabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Saat 00:23’te Ay, hareketine Kova burcuna geçerek devam ediyor. Güneş’in sabah saatlerinde Neptün ile yaptığı karşıtlık nedeniyle sağlığınızı ihmal etmemeniz gereken bir gündesiniz. Psikolojik olarak da çıkmaz da olduğunuz konular enerjinizi düşürebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay, bugün saat 00:23’te Kova burcuna giriş yapıyor. Günün ilk saatlerinde aktifleşen Güneş-Neptün karşıtlığı nedeniyle hem aşktan hem dostlardan yana beklentileriniz boş çıkabilir. Hayal ettiğiniz ilişkinin aklınızdakinden çok farklı olduğunu görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Ay, saat 00:23 itibariyle Kova burcuna giriş yapıyor. Güneş-Neptün karşıtlığının aktif olduğu sabah saatlerinde sizler de kariyer hayatınızda gergin olabilirsiniz. Bu zamana kadar verdiğiniz emeklerin takdirini alamamak sizi üzebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Saat 00:23’te Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor. Güneş-Neptün karşıtlığının hakim olduğu sabah saatlerinde akademik konularınızda işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Hayata karşı genel olarak umutlarınızın kırıldığı bir gün geçirebilirsiniz. Aslında olan bir şey yoktur ama psikolojik olarak böyle hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Saatler 00:23 olunca Ay, sizlerin burcuna geçiyor. Güneş-Neptün arasında sabah oluşan karşıtlık nedeniyle sizler parayla ilgili işlerinizde dikkatli olmalısınız. Eşinizin maddi durumuyla ilgili hayal ettiklerinizin de gerçekleşmemesi sizi yaralayabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay, bugün 00:23’te Kova burcuna giriş yapıyor. Güneş’in Neptün ile yaptığı sabah saatlerindeki karşıt açıyla gönül ilişkinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Bir yere kadar bazı şeyleri görmezden gelseniz de bugün artık sabrınız kalmayabilir. Devamını okumak için tıklayınız
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