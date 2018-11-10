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Günlük burç yorumları: 10 Kasım Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 07:53 | Son Güncelleme

10 Kasım Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve son haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları

Günlük burç yorumları: 10 Kasım Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

10 Kasım Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 KASIM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 02:45 Jüpiter-Kuzey düğüm görünümü, henüz Yay burcuna geçiş yapan Jüpiterin size sunduğu olumlu duygulardır. Gelecekle ilgili umuttur. Son bir yılda maddi-manevi anlamda sizi zorlayan ilişki ve ortaklıkları geride bırakıp, yeni bir pencereden hayata bakmanızı sağlayacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, saat 02:45 Jüpiter-Kuzey düğüm görünümü, Yay burcuna henüz yeni girmiş olan Jüpiterin eşiniz-sevgiliniz-ortaklarınız veya birileri vasıtasıyla elinize geçecek kısmeti gösterir. Ev sahibi olmak, bir mirasın paylaşımı, bir yuva kurmak, bir borcun bitişi, yatırım yapmak gibi olumlu gelişmeleri işaret ediyor. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, saat 02:45 Jüpiter-Kuzey düğüm görünümü, Yay burcunda ilerleyen Jüpiterin ilişkileri güçlendirici ve pozitif yönde umutlarınızı yükseltici etkisidir. İlgi alanlarınız, hayata bakış açınız aynı yönde olan bir kişiyle karşılaşırsınız. Devam eden ilişkilerde çiftler birbirlerine karşı anlayışlı, sevgi dolu olurlar. Esnek ve açık fikirlerinizle başkalarını kolayca etkiniz altına alırsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, saat 02:45 Jüpiter-Kuzey düğüm görünümü, Yay burcunda ilerleyen Jüpiterin negatif duygulardan arındırıcı ve hayatı kucaklamanızı sağlayıcı pozitif enerjisiyle buluşturur. İçtenlik ve samimiyetle günlük hayatımızı huzurlu kılar. Güven duygumuz yükselir. Kazandıklarımıza şükrederiz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, saat 02:45 Jüpiter-Kuzey düğüm görünümü, geçtiğimiz 8 Kasım tarihinde Yay burcunda seyrine başlayan Jüpiterin ilahi bir lütufla bizi kucaklamasıdır. Aşkın, hayatın, güzelliklerin bizimle olacağına dair inancımız artar. Bu görünüm, birine aşık olmak, onunla yaşamın keyifli yanlarını tatmak, pozitif yönde güçlenmek anlamına gelir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, saat 02:45 Jüpiter-Kuzey düğüm görünümü, 8 Kasım tarihinde Yay burcuna geçiş yapan Jüpiterin ailevi konularda yaşanan sorunları gidermesini bekleyebiliriz. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade edemediğiniz son yıllarda, şimdi Jüpiter sizi rahatlatacak gelişmeleri işaret ediyor. Maddi-manevi çıkarlar nedeniyle ne çok kişiyle yolları ayırdınız. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 02:45 Jüpiter-Kuzey düğüm görünümü, Yay burcunda henüz seyrine başlayan Jüpiterin sizi yolculuklar, yenilikler, özgürlük, güven gibi güçlü olgularla buluşturmasıdır. Hedefler belirlenir, bilgimiz genişler, dostlar edinilir, projeler yürürlüğe konulur. Çevremizle iletişimimiz gayet güçlüdür. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 02:45 Jüpiter-Kuzey düğüm görünümü, geçen 8 Kasım tarihinde Yay burcunda seyrine başlayan Jüpiterin maddi konularda şanslı enerjisiyle buluşmamızı sağlıyor. İş hayatı ve toplum yaşamda hayranlık uyandıracak gelişmeleri müjdeliyor. Karşımıza çıkan olanaklar, fırsatlar güven duygumuzu yükseltiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 02:45 Jüpiter-Kuzey düğüm görünümü, burcunuzda 8 Kasım tarihinde seyrine başlayan Jüpiterin şanslı enerjisiyle kavuşmaktır. İnancınızı, güveninizi yükselten bu görünüm kişisel gelişim yolunda karşınıza çıkacak olanakların, fırsatların, kolaylıkların göstergesidir. Yaradan duyulan şükür duygusudur. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, saat 02:45 Jüpiter-Kuzey düğüm görünümü, geçtiğimiz 8 Kasım tarihinde Yay burcunda seyrine başlayan güçlü Jüpiterin iç dünyamızı aydınlatan ışığıdır. Hakkımız olanı almak için önümüze çıkan destek güçtür. Acılarımızı şifalatır, umudumuzu yükseltir. Üzüldüğümüz, kafamıza taktığımız konuları, insanları ve olayların üstümüzdeki negatif enerjisini yok eden ilahi bir kuvvettir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 02:45 Jüpiter-Kuzey düğüm görünümü, sosyal hayatın içinde kurduğumuz ilişkilerden özel hayatımıza kadar her şeyin daha iyi, güzel ve tatmin edici olmasını sağlayan, bunu bize hissettiren ilahi bir kuvvettir. Geçtiğimiz 8 Kasım tarihinde Yay burcunda seyrine başlayan Jüpiterin yaydığı olumlu bir enerjidir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 02:45 Jüpiter-Kuzey düğüm görünümü, geçen 8 Kasım tarihinde Yay burcunda seyrine başlayan ikinci yöneticiniz Jüpiterin sizlere iş hayatı, toplumsal yaşam, sorumluluk konusunda yol gösteren ilahi ışığıdır. Tedavi sürecinde olduğunuz rahatsızlıkları iyileştirir. Devamını okumak için tıklayınız

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