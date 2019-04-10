Günlük burç yorumları 10 Nisan Çarşamba - Nisan ayı burç yorumları

10 Nisan Çarşamba günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın İkizler burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 NİSAN Koç Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay İkizler burcunda ilerliyor. Bugün sert etkiler aldığımız bir gündeyiz. Ay’ın Merkür ve Jüpiter ile sert kontaklar kurması, üstüne Venüs-Neptün güzel kavuşumuna da gergin açılarda olması iletişim kurarken bir hayli gergin olmanıza neden olabilir. Güneş-Satürn sert açısının da aktifleşmesi kariyer hayatınızda stresli bir gün yaşamanıza neden olabilir. Yöneticinizden baskıcı davranışlar görebilirsiniz. Saat 20:26’da Ay boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Günün genelinde Ay İkizler burcunda ilerliyor. Ay’ın Merkür ve Jüpiter ile sert açılar kurması maddi konularınızda aksilikler yaratabilir. Size söz verilen paralar elinize geçmeyebilir. Sabah Venüs-Neptün güzel şansı olsa da günün genelinde bunu hissetmek zor olacak. Güneş ve Satürn arasındaki agresif açı sebebiyle sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir zaman diliminde olacaksınız. 20:26 itibariyle de Ay boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay sizlerin burcunda ilerliyor. İlerlerken de Merkür, sonrasında Jüpiter ile kurduğu kontaklar bugün kendinizi gergin ve şanssızmış gibi hissetmenize neden olabilir. Sert etkilerin hakim olduğu bugün içerisinde Venüs-Neptün olumlu kontağının güzelliğini iş hayatınızda hissetmeniz zor olabilir. Güneş’in Satürn ile netleştirdiği sert açısı da bulunduğunuz çevrede sert çıkışlarınızla tepki görmenize neden olabilir. Dostlarınızla tartışabilirsiniz. Ay 20:26’da ise boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay’ın İkizler burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Günün genelinde gergin enerjiler hakim olacak. Ay’ın Merkür ve Jüpiter ile kurduğu uyumsuz açılar sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Psikolojik olarak da zor bir gün geçirebilirsiniz. Venüs ve Neptün arasındaki güzel etkinin enerjisini hissetmek zor olabilir. Güneş-Satürn arasındaki sert açı sebebiyle işinizde agresif olabilirsiniz. Ay sonrasında 20:26’da boşluğa giriyor olacak. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay bugün İkizler burcunda ilerliyor. Gün boyunca negatif etkiler alabilecek bir gündeyiz. Ay-Merkür ve Ay-Jüpiter olumsuz açıları sebebiyle bugün söyledikleriniz, çevrenizdekilerin kalbini kırabilir. Dostlarınızdan beklediğiniz yakınlığı görememek de sizi üzebilir. Venüs-Neptün olumlu etkisi olsa da bugünün sert havası bu şansı maddi anlamda görmenize engel olabilir. Güneş ve Satürn arasındaki açıyla seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Akademik hayatınızda aksilikler olabilir. 20:26’da da Ay boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Ay’ın tüm gün İkizler burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Bugün herkes gibi gergin etkiler sizi de etkileyebilir. Ay-Merkür ve Ay-Jüpiter sert etkileri kariyer hayatınızda şanssızlıklar yaşayabileceğinizi gösteriyor. İş ortamında her söylenene inanmamanız gereklidir. Venüs ve Neptün kavuşumu ilişkinizde güzellikler yaratmak istese de bugünkü gerginliğiniz bunu arka plana atabilir. Güneş-Satürn etkisiyle de maddiyatınıza dikkat etmelisiniz. Kendinizi riske atacak işlerden de uzak durmalısınız. 20:26’da Ay boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Ay, İkizler burcunda ilerlemesine bugün de devam ediyor. Ay’ın Merkür ve Jüpiter ile sert açıları karamsar olabileceğiniz bir günde olduğunuzu gösteriyor. İyi tarafından bakmak bugün sizler için zor olabilir. Eğitiminizde de sorunlar olabilir. Duygularınızı abartılı göstermekten kaçınmalısınız. Venüs’ün Neptün ile kavuştuğu bugün içerisinde bu olumlu etki geri planda kalabilir. Güneş ve Satürn agresif açısıyla da eşiniz, sevgiliniz ile ilgili de negatif bir süreçte olabilirsiniz. 20:26 olduğunda Ay boşlukta hareketine devam edecek. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Tüm gün Ay İkizler burcunda hareketini sürdürüyor. Ay-Merkür ve Ay-Jüpiter sert açıları bugün borçlarınız, ödemeleriniz ile ilgili konularda aksilikler yaratabilir. Tehlikeli hareketlerden uzak durmanız gereken bir gündesiniz. Venüs ile Neptün’ün sabah kavuşması aşk hayatınızda güzel etki yaratacakken, günün bu genel sert etkisi bunu gölgeleyebilir. Güneş ve Satürn arasındaki açı da sağlığınızla ilgili problemler yaratabilir. Ay akşam 20:26’da boşluğa giriyor olacak. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Ay’ın günün tamamında İkizler burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Ay’ın Merkür ve Jüpiter ile kurduğu gergin kontaklar ilişki ve evlilik hayatınızda tansiyonun artacağı bir günde olabileceğinizi gösteriyor. Söylediklerinize dikkat etmelisiniz. Venüs-Neptün arasındaki olumlu etki belki bazılarınız için umut olabilir. Güneş’in Satürn ile açısı ise aşk hayatınızla ve çocuğunuzla ilgili gergin zamanlar geçirebileceğinizi gösteriyor. Ay 20:26 itibariyle boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Tüm gün Ay İkizler burcundaki hareketini sürdürüyor. Günün büyük kısmında sert açılar aktif olacak. Ay’ın Merkür ve Jüpiter ile yaptığı açılar nedeniyle sağlık problemleriniz gün içerisinde ortaya çıkabilir. Venüs ve Neptün kavuşumunun yaşandığı bugün içerisinde Ay’ın bu kavuşuma da sert açı yapması hayatınızdaki güzelliklerin gerçekleşmesini geciktirebilir. Güneş-Satürn sert açısı da aile içinde gerginliklerin yaşanmasına neden olabilir. 20:26 itibariyle de Ay boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız Kova Günlük Burç Yorumu

Ay’ın İkizler burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Herkes gibi sizler için de gergin bir gün olabilir. Ay-Merkür ve Ay-Jüpiter sert etkileri hakimken bugün aşk hayatınızda zorlu zamanlar geçirebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de şanssızlıklar yaşayabilirsiniz. Venüs-Neptün güzel etkisi sabah meydana gelse de bu olumlu etkiyi maddi anlamda görebilmeniz zor olabilir. Güneş-Satürn etkileşimiyle ağzınızdan çıkacak sözcükler bulunduğunuz ortamda eleştiriler almanıza neden olabilir. 20:26’da ise Ay boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız